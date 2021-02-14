Безнадега. Из россиян гонку преследования достойно провел лишь Латыпов

Выиграл Эмильен Жаклен, ближайший из россиян — в полутора минутах

Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Гонка преследования

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 31.22,1 (0)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 7,3 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 8,1 (2)

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 32,5 (2)

5. Симон Дестье (Франция) — 41,9 (1)

6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 57,9 (1)

7. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.35,1 (2)...

16. Александр Логинов (Россия) — 2.28,6 (4)

17. Матвей Елисеев (Россия) — 2.45,1 (3)...

56. Антон Бабиков (Россия) — 6.39,8 (6)

Мужская гонка преследования сложившегося хода вещей на чемпионате мира в Поклюке не поменяла. Снова мы надеялись, верили и бились — а побеждали другие. Главным и единственным претендентом на медали от России был Эдуард Латыпов. Он по своим меркам прошел здорово и даже поднялся с 10-го на 7-е место. У нас вообще часто так — индивидуально ни к кому претензий вроде как и не предъявишь, у каждого свое объяснение. Замерзли, высота, тремор — как говорится, собери полную коллекцию. А когда дело доходит до больших данных — у пяти сборных уже медали, в топ-5 в четырех гонках было семь стран, но среди них нет России.

А начиналось все неплохо. Латыпов грамотно определил свой темп и на двух «лежках» постепенно подбирался к медалям. После первой он был в 22,6 секунды от лидера и седьмым, после второй — шестым в 28,8. Проблемы начались на «стойке». Соперники давали шанс, несмотря на безветрие. На третьем рубеже можно было становиться четвертым с выходом на медали. Но в момент, когда нужно было сделать красиво и чисто, Эдуард смазал последним выстрелом. Когда-нибудь надо сесть и посчитать, сколько раз наши промахиваются последним снарядом. Есть полное ощущение, что заявка на рекорд в этом сезоне обеспечена. Сегодня тот же самый синдром был у Александра Логинова.

Самуэльссон обыграл Бе

Больше шанса на медаль не было. Логинов уныло шел во втором десятке. Остальные (Елисеев и Бабиков) — за пределами 30 лучших. К чести Матвея скажем, что он в итоге вытащил себя, словно Мюнхгаузен, на 17-ю позицию. А Латыпов еще и единственный из своей группы промазал на четвертой стрельбе и лишился шансов на «дерево». В заслугу можно было поставить то, что Эдуард был готов по крайней мере функционально. Хотя Логинов был в разы лучше — пятым в итоге в 22 секундах от Йоханнеса Бе. И тем не менее удивляют разговоры о том, что Латыпов молод и, мол, у него все впереди. 26 лет по меркам биатлона вполне себе зрелость и время для побед.

Вот почему-то 25-летний Эмильен Жаклен может при 80 процентах попаданий на «стойке» взять и отработать две стрельбы чисто за 12 секунд каждую, а наши — нет. Француз убил интригу в этой гонке, не дав ей родиться. В штиль он, словно пулеметчик, быстро отправлял по пять пуль в цель — и катил дальше. С третьего места он быстро поднялся на лидирующее и больше его не отдавал. И стал уже трехкратным чемпионом мира.

Тягаться в точности с ним мог только швед Самуэльссон, но стартовая позиция у него была пониже. В итоге Себастьян разыгрывал второе место с Йоханнесом Бе. Два сторонника более жестких санкций к России выяснили отношения в финишном створе. Самуэльссон очень умно заставил Бе поработать впереди на последнем круге и в итоге съел на финишных метрах.

На что надеемся?

Чемпионат мира близок к экватору, однако ответа на вопрос, почему наши занимают 7-е (Латыпов), 16-е (Логинов), 17-е (Елисеев) и 56-е места (Бабиков), нет. Но довольно откровенно в эфире Первого канала сказал призер Олимпиады Николай Круглов — у нас нет проблем с лыжами или внешними факторами, просто «по движениям и самочувствию наши выглядят тяжело». Можно было бы свалить на санкции Запада или объяснить временем на адаптацию нового тренерского штаба, но, кажется, всем уже это надоело. Просто просчитались с подготовкой — это сказал наш ветеран, знающий матчасть.

В следующих гонках мы снова будем искать надежду, объяснять шансы предыдущими результатами, статистикой, тем, что «Логинов уже выглядит лучше» или «ну в эстафете-то шансы точно есть» (просто команд-участниц меньше, да?). А реальность выглядит удручающе — Россия, кажется, не готова к главному старту сезона. СБР все проанализирует и обязательно учтет при подготовке к Олимпиаде. И там мы будем снова биться и надеяться.

Что делать болельщикам? Видимо, расслабиться и получать удовольствие.