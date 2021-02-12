Критика в адрес сборной России на чемпионате мира по биатлону нарастает

Еще вчера после очередного интервью Себастьяна Самуэльссона о российском допинге в комментариях пользователи «СЭ» призывали повторить Полтаву и поливали шведов на чем свет стоит.

«Стокгольмский синдром» оказался еще запущеннее: уже сегодня соотечественник Самуэльссона Мартин Понсилуома выиграл первую личную гонку чемпионата мира — спринт на 10 километров. Шведы угадали с пиком формы, и никакой Полтавы не получилось — скорее битва при Нарве, с которой Северная война неудачно для нас начиналась. Во всяком случае, стреляли шведы сегодня точно лучше наших — а попавший в десятку Эдуард Латыпов, по распространенной формулировке, оказался в шаге от медали из-за промаха на втором рубеже. 33 секунды от победителя сохраняют неплохие шансы на гонку преследования.

«СЭ» по традиции представляет глас народа после напряженной гонки.

Дмитрий Губерниев оказался доволен и похвалил Латыпова. Мнение болельщиков разнится.

Латыпов — молодец, остальные нулевые

Латыпова в комментариях под постом Союза биатлонистов России действительно хвалят, но общими результатами люди недовольны. Если после смешанной эстафеты оптимистичных комментариев было процентов 75, теперь уже «верят в лучшее» и хают в соотношении 1 к 1.

irinairina1642: Эдуард — молодец! Единственный спортсмен в мужской сборной, который вселяет надежду на будущее...

Masha__9449: Нет, ребята, только медаль, и неважно, какая, имеет значение. 10-е место — это не то, что нам нужно...

Ivanovsergei6156: Кроме Латыпова, выделить и некого. Парень борется и переживает за результат. Остальные функционально нулевые. Вопрос о медалях с такой подготовкой к ЧМ риторический. Грустно, конечно.

Хотя болельщики сегодня во главе с Дмитрием Губерниевым и стихи слагали в честь наших биатлонистов, и ЗОЖ пропагандировали.

irysik_1988: Надеемся, что тренируетесь не только Вы, Дмитрий)

el_ena3347: Только победа нам нужна, мы — победителей страна, пусть мал успех или большой, мы за Россию всей душой! И за спортсменов мы горой, хоть огорчают нас порой, но, несмотря на временные неудачи, мы все равно дадим все сдачи! Товарищи, нам снова в спортивный бой, победа близка и ждет нас с тобой!!!

Зато норвежцы тоже без медалей

На нашем сайте мнения также разделились. Комментаторы поддерживают Эдуарда в работе с лыжным тренером Каминским, но беспокоятся за Александра Логинова, которого нет даже рядом с медалями.

Стассик Неффский: Комментарии Губерника (Имеется в виду, видимо, Губерниев. — Прим. «СЭ») всегда под копирку: до первого огневого — если наши отстают по скорости, то это значит, что они бегут «по своей раскладке» ( о которой они по ходу даже не знают); если бегут наравне с лидерами, то это значит, что они «разгоняются» по ходу чемпионата.

Jokus: Для какой-нибудь задрипанной Монголии это, может, и было бы достижением. Но для сборной СБР, которая вроде как представляет «великую биатлонную державу», это позорище очередное, что лучший из худших еле попал в десятку, а остальные вообще в жопе.

Отдельное удовольствие (как же не устроить себе сеанс психологической компенсации?) вызвало то, что без медалей остались и норвежцы.

Kir 13 : Порадовал Эдик, вот что значит работа с тренером по лыжным гонкам! И других надо загонять, не хрена этой индивидуальной подготовкой заниматься. При этом радует, что астматики без пьедестала!

Текстиль 1937: Ладно мы, но норвеги без медалей — это что-то!

Бабиков замерз? Может, надо было бежать быстрее?

Сарказма вообще после сегодняшней гонки и комментариев участников было много. Пара примеров ниже.

В отношении Логинова:

Золотая майка Логинова.

Или Бабикова и Елисеева:

Пользователи обсуждают слова Бабикова и Елисеева.

Ну а общее настроение в сборной очень точно подметил наш постоянный участник рубрики Инок: «Слоган для СБР: «Будем анализировать».

Что наанализируют, станет известно уже завтра. В 16:30 по московскому времени — женский спринт.