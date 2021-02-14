«Миронова стреляла во француженку или медведей. Как бы счет не выставили!» Сборная России на ЧМ становится мемом

Наш биатлон падает все ниже, а болельщикам остается только шутить.

Вместо спасения российской сборной наши биатлонистки во вчерашнем спринте утащили ее еще ниже. Первую гонку чемпионата мира, смешанную эстафету, россияне завершили на 9-м месте, в мужском спринте лучшим результатом было 10-е, вчера они были просуммированы и получилось 19-е Ирины Казакевич. Математики бы назвали это последовательностью Фибоначчи — по такой логике в гонках преследования нам светит в лучшем случае 29-е место. И никто подобному результату, кажется, уже не удивится.

Сейчас параллельно идут чемпионаты мира и крупные турниры в разных видах спорта, от горных лыж до бобслея. В конькобежном спорте Ангелина Голикова принесла нам первое золото чемпионата мира на отдельных дистанциях за четверть века, Александр Третьяков завоевал серебро в скелетоне. Но куда более популярный биатлон на таком фоне раз за разом летит лицом в грязь, потом с удовольствием валяется в ней. И это сильно отдает мазохизмом.

Отдельно стоит сказать про жанр комментариев после гонки. «Матч ТВ» сделал из биатлона уникальный продукт — мало где почти все спортсмены сборной России после финиша выходят и говорят на камеру свое мнение о гонке или матче. Да еще говорят так! Золотой фонд цитат пополняется с каждым годом — от слепцовских «мы не готовы к Олимпиаде» в Ванкувере до последних заявлений Евгении Павловой. Такая честность — круто, и спортсменам хочется выразить респект. Но иногда она накладывается на неважные результаты, и получается так себе.

Вчера выделилась Светлана Миронова. Вопреки всем надеждам на быструю сибирячку она даже не попала в гонку преследования (топ-60) и сделала 6 промахов при 10 выстрелах. Хуже в спринтах россиянки стреляли лишь однажды — 20 лет назад Светлана Черноусова допустила 7 промахов, но оказалась примерно на том же 66-м месте.

Объяснение Мироновой

После смешанной эстафеты Миронова нашла в себе силы извиниться. Вчера Светлана объяснила ситуацию так:

— Не получилось все. Начиная с лежки, заканчивая четырьмя кругами стоя. Никак не могу это прокомментировать, вообще никак. Просто не могу. Ничего к этому не располагало, все было в порядке. На протяжении пяти дней все было не так, как до этого. Возможно, оказали влияние горы, что я нахожусь в таком стрелковом состоянии. Это не проблема с головой, 100%. Я когда работаю стоя, меня просто трясет, винтовка не останавливается в мишени. По организму идет тремор. Я ничего не могу с этим сделать. А на лежке было ветрено.

...Как быть? Не знаю, тренеры решат, как быть, что делать, что будет дальше. Я в этом сезоне очень спокойно отношусь к своим поражениям. Спокойно это переживу и не загоню себя в угол, у меня голова работает абсолютно по-другому. Не получилось сегодня — получится, завтра. Не завтра — значит, через неделю, через месяц и так далее

Я прицеливалась, удерживала мушку в мишени, нажимала — и это был промах. Больше ничего на это сказать не могу. Для меня это было так. Ветер был, но не настолько сильный, чтобы допустить четыре промаха.

...Погода здесь не российская. Мы очень давно не были в России, поэтому сильно замерзли. И вообще мы мерзнем всегда. Почему-то у всех такие стереотипы: «Вы же из Сибири, вы не должны мерзнуть». А мы мерзнем больше всех, — сказала Миронова.

Что думают о Мироновой болельщики и эксперты?

Вряд ли кто-то мог похвалить россиянку после такого. Снова разносил Дмитрий Васильев, вопрошая, кто такая Миронова, Владимир Драчев логично обвинял во всем тренерский штаб. А фанаты охали и шутили. С начала чемпионата мира мы запустили своеобразный барометр и считаем количество позитивных и негативных комментариев. Если после смешанной эстафеты соотношение было примерно 50 на 50, после мужского спринта 30 на 70, то сейчас налицо все 10 на 90.

aidarrich: Судя по интервью Мироновой, виновата гора Лаура в Сочи и горы в Поклюке, опять как-то не так встали.

Rucha23rus: А Миронова стреляла в Шевалье?

Ivanovsergei6156: Позором нашего биатлона можно смело назвать Миронову. Боюсь, медведей в округе стрельбища поубавилось. Как бы счёт не выставили!

litvinov50rus: Черепашки в своем репертуаре! Ползли как могли! Наверное снег холодный мешал!? Теперь ждем анализов от тренера.

eliseenkova_liliya: Возьмите меня в сборную, я тоже хочу просто так покататься, погулять по лесу по странам Европы...

Соломон Кац: Миронова мимо пасьюта? Пусть лузеры попадают в этот пасьют, а нам этот пасьют не нужен. Кац поздравляет российскую команду с отличным выступлением. А критиканы пусть сами попробуют попасть в двадцатку!

Сегодня в программе чемпионата мира — две гонки преследования, в 15:15 мужская и 17:30 женская. Как бы хотелось, чтобы тон комментариев после них изменился.