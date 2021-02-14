Марку держит только Эдуард Латыпов

Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 30.38,1 (2)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — отставание — 17,3 (1)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 33,0 (2)

4. Доротея Вирер (Италия) — 45,2 (0)...

23. Ирина Казакевич (Россия) — 2.45,7 (3)...

28. Ульяна Кайшева (Россия) — 3.08,0 (3)...

40. Евгения Павлова (Россия) — 3.40,6 (3)...

От женской гонки преследования мы не ждали ничего. Лучшей из россиянок в спринте стала Ирина Казакевич. И для дебютантки чемпионатов мира 19-е место — очень даже неплохой результат. При этом сразу было понятно, что кардинально в пасьюте она в протоколе не поднимется. Пока у нее не тот уровень готовности.

Остальные и вовсе похоронили все надежды на нормальный результат еще в спринте. Кайшева финишировала на безнадежной 36-й позиции, Павлова вообще на 51-й, а Миронова и вовсе провалилась, не попав в гонку преследования.

В итоге пасьют, как и ожидалось, приятных новостей не принес. Все девушки допустили по три промаха и остались плюс-минус на тех же позициях. Даже в двадцатке — никого.

Просчеты

Все мы ждали на чемпионате мира совсем другого. Если не медалей, то хотя бы собранной команды, готовой показать свою состоятельность на главном в году старте. Пока, увы, ничего подобного. Похоже, решение заблаговременно приехать в Поклюку и жить прямо на стадионе на высоте — серьезная ошибка.

Единственный, кто действительно хорош в команде, — Латыпов. Именно в Словении Эдуард показывает лучшие в карьере результаты. Две гонки — два попадания в топ-10. За предыдущие три года на этапах Кубка мира у него не было ни одного.

Интересно, что он от и до отработал в этом сезоне под руководством старшего тренера Юрия Каминского. Тогда как Логинов на самоподготовке. Да и у Елисеева почему-то тоже какой-то свой загадочный тренер. Может, пора уже объединиться? Тактика «лебедь, рак и щука» не особо эффективна. Пашут норвежцы, французы или шведы все вместе — так у них такая конкуренция на тренировках, что на соревнованиях потом ничего не страшно. У нас же Матвей, который в этих странах вряд ли вообще попал бы в команду, диктует свои условия.

Зацепит ли Россия хотя бы одну медаль на этом ЧМ?

Российская сборная пока не производит впечатления ни физически, ни морально готовой к спортивной войне. Самуэльссон грызется за каждый сантиметр и в борьбе за серебро обыгрывает самого Йоханнеса Бе. Заключительная «стойка» Эмильена Жаклена — просто шедевр. Малоизвестный американец Джейк Браун становится 12-м в спринте. Гонку жизни выдала Анна Сола из Белоруссии — у нее теперь личная бронза ЧМ. Скромнейшая сборная Австрии показывает феноменальную стрельбу и с двумя промахами на всю команду берет серебро в эстафете. В той же гонке отчаянно рубится за медаль Украина. Доротея Вирер с 20-го места в спринте поднимается в преследовании на четвертое. Лиза Тереза Хаузер выцарапывает серебро. Про Понсилуому даже не говорим — это вообще спортивное чудо сродни Юрловой на ЧМ-2015.

А у нас Бабикова обходят на круг, Миронова бьет рекорды по промахам, Павлова болтается на 40-50-х позициях, Логинов снова взялся за любимую молчанку, но вместе с тем потерял стрельбу... И хотя впереди еще чуть больше половины чемпионата, веры в лучшее с каждой гонкой становится все меньше. Завоевать даже одну медаль нашей команде, которая пока выглядит совершенно чужой на этом празднике биатлона, будет сложно.