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Пять из 12 гонок чемпионата мира позади. Пока выступление России — тихий ужас

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 19:00
14 февраля. Поклюка. Сборная России на ЧМ: 5 гонок без медалей. Фото Reuters
14 февраля. Поклюка. Сборная России на ЧМ: 5 гонок без медалей. Фото Reuters
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Марку держит только Эдуард Латыпов

Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 30.38,1 (2)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — отставание — 17,3 (1)
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 33,0 (2)
4. Доротея Вирер (Италия) — 45,2 (0)...
23. Ирина Казакевич (Россия) — 2.45,7 (3)...
28. Ульяна Кайшева (Россия) — 3.08,0 (3)...
40. Евгения Павлова (Россия) — 3.40,6 (3)...

От женской гонки преследования мы не ждали ничего. Лучшей из россиянок в спринте стала Ирина Казакевич. И для дебютантки чемпионатов мира 19-е место — очень даже неплохой результат. При этом сразу было понятно, что кардинально в пасьюте она в протоколе не поднимется. Пока у нее не тот уровень готовности.

Остальные и вовсе похоронили все надежды на нормальный результат еще в спринте. Кайшева финишировала на безнадежной 36-й позиции, Павлова вообще на 51-й, а Миронова и вовсе провалилась, не попав в гонку преследования.

В итоге пасьют, как и ожидалось, приятных новостей не принес. Все девушки допустили по три промаха и остались плюс-минус на тех же позициях. Даже в двадцатке — никого.

Просчеты

Все мы ждали на чемпионате мира совсем другого. Если не медалей, то хотя бы собранной команды, готовой показать свою состоятельность на главном в году старте. Пока, увы, ничего подобного. Похоже, решение заблаговременно приехать в Поклюку и жить прямо на стадионе на высоте — серьезная ошибка.

Единственный, кто действительно хорош в команде, — Латыпов. Именно в Словении Эдуард показывает лучшие в карьере результаты. Две гонки — два попадания в топ-10. За предыдущие три года на этапах Кубка мира у него не было ни одного.

Интересно, что он от и до отработал в этом сезоне под руководством старшего тренера Юрия Каминского. Тогда как Логинов на самоподготовке. Да и у Елисеева почему-то тоже какой-то свой загадочный тренер. Может, пора уже объединиться? Тактика «лебедь, рак и щука» не особо эффективна. Пашут норвежцы, французы или шведы все вместе — так у них такая конкуренция на тренировках, что на соревнованиях потом ничего не страшно. У нас же Матвей, который в этих странах вряд ли вообще попал бы в команду, диктует свои условия.

Эдуард Латыпов.Безнадега. Из россиян гонку преследования достойно провел лишь Латыпов

Зацепит ли Россия хотя бы одну медаль на этом ЧМ?

Российская сборная пока не производит впечатления ни физически, ни морально готовой к спортивной войне. Самуэльссон грызется за каждый сантиметр и в борьбе за серебро обыгрывает самого Йоханнеса Бе. Заключительная «стойка» Эмильена Жаклена — просто шедевр. Малоизвестный американец Джейк Браун становится 12-м в спринте. Гонку жизни выдала Анна Сола из Белоруссии — у нее теперь личная бронза ЧМ. Скромнейшая сборная Австрии показывает феноменальную стрельбу и с двумя промахами на всю команду берет серебро в эстафете. В той же гонке отчаянно рубится за медаль Украина. Доротея Вирер с 20-го места в спринте поднимается в преследовании на четвертое. Лиза Тереза Хаузер выцарапывает серебро. Про Понсилуому даже не говорим — это вообще спортивное чудо сродни Юрловой на ЧМ-2015.

А у нас Бабикова обходят на круг, Миронова бьет рекорды по промахам, Павлова болтается на 40-50-х позициях, Логинов снова взялся за любимую молчанку, но вместе с тем потерял стрельбу... И хотя впереди еще чуть больше половины чемпионата, веры в лучшее с каждой гонкой становится все меньше. Завоевать даже одну медаль нашей команде, которая пока выглядит совершенно чужой на этом празднике биатлона, будет сложно.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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