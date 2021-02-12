Бабикова по скорости обходит даже новозеландец!

Чемпионат мира. Мужчины. Спринт

1. Мартин Понсилуома (Швеция) — 24.41,1 (0)

2. Симон Дестье (Франция) — 11,2 (0)

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 12,9 (1)

4. Йоханнес Дале (Норвегия) — 22,4 (1)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 22,5 (2)

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 23,9 (1)...

10. Эдуард Латыпов (Россия) — 33,3 (1)...

19. Матвей Елисеев (Россия) — 1.01,6 (0)...

26. Александр Логинов (Россия) — 1.15,0 (0)...

53. Антон Бабиков (Россия) — 2.06,4 (1)...

64. Карим Халили (Россия) — 2.19,0 (2)

Фраза про то, что удержаться на вершине гораздо тяжелее, чем забраться на нее, несмотря на свою заезженность, крайне актуальна применительно к биатлону. Невероятно, но защитить титул чемпиона мира в спринте в XXI веке удавалось только один раз — легендарному Оле-Эйнару Бьорндалену. Больше — никому! Ни Павлу Ростовцеву, ни Рафаэлю Пуаре, ни Эмилю Хегле Свендсену, ни Йоханнесу Бе, ни Мартену Фуркаду. Теперь в этом ряду — и Александр Логинов. После триумфа в Антерсельве-2020 россиянин стал только лишь 26-м в Поклюке-2021. И это, увы, закономерно.

Наш чемпион мира сложил полномочия

В нынешнем сезоне Логинов совсем не тот, что в прошлом. Сравните, как он бегал спринты годом ранее: 4-й, 3-й, 11-й, 5-й, 11-й — и первый на ЧМ. В нынешнем спортивном году все гораздо скромнее: 12-й, 34-й, 20-й, 17-й, 19-й, 21-й.

Все мы, конечно, надеялись, что к главному старту Александр традиционно наберет обороты, но уже смешанная эстафета дала понять — не то.

Спринт только подтвердил худшие опасения. Логинов действительно добавил по скорости относительно Кубка мира, но не сказать, что ощутимо. Сегодня он 11-й ногами. Куда хуже, что наш чемпион мира не готов психологически. Потому что промах на «лежке» в штиль — это исключительно из области отсутствия уверенности.

Судя по всему, этот чемпионат мира будет одним из самых сложных турниров в карьере Александра.

Латыпов и пустота

Лидером мужской сборной на этом чемпионате мира, похоже, будет Латыпов. На фоне абсолютной неготовности остальных он сегодня не только не провалился, но и реально боролся за медаль. Не хватило холодной головы.

Эдуард начал шикарно: первый круг — второй результат. Вслед за Йоханнесом. Вот только норвежец шел с запасом, а наш спортсмен — на все деньги. В результате на последнем круге россиянина ожидаемо накрыло. Если по скорости на первом круге он был вторым, а на следующем — шестым, то на третьем — уже 34-м, в одни ноги с японцем Кобоноки.

Тем не менее именно Латыпов подарил нам самые яркие эмоции. Вплоть до второго рубежа он шел лидером! Причем с запасом. Да, промах и слабый последний круг отбросили его на десятое место, но сам факт того, что Эдуард не побоялся рискнуть и подарил в этой гонке надежду стране, уже дорогого стоит.

Если бы не он, все было бы совсем печально. Елисеев с идеальной стрельбой — 19-й. Халили не попал в преследование. Бабиков попал, но ногами стал худшим в команде. Даже новозеландцу Райту он проиграл 15 секунд. Кошмар!

Шведское чудо

При этом гонка сегодня получилась сумасшедшей. Четвертое и восьмое места разделило меньше четырех секунд. Дале выгрыз 0,1 у Йоханнеса Бе. Который в свою очередь, несмотря на два промаха на лежке, до последнего бился за подиум. Французы — просто красавцы. Вдвоем на пьедестале. Ну а главный герой — 25-летний Мартин Понсилуома.

Швед планомерно прибавляет от сезона к сезону. В нынешнем Кубке мира он пять раз был в топ-10 спринта, а в одном из них взял бронзу. Безусловно, нынешняя гонка — наивысшая точка в его карьере. Но назвать этого спортсмена ноунеймом, выпрыгнувшим из ниоткуда на чемпионате мира, точно нельзя. Шведы в который уже раз гениально подвелись к главному старту сезона — и нам стоит этому у них поучиться.