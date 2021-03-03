Этап в Нове-Место для россиян — возможность реванша за неудачный чемпионат мира.

Еще не все пришли в себя после потрясений Поклюки, как следом за чемпионатом мира возобновляются этапы Кубка мира. Биатлонный сезон в этом году завершится двумя подряд этапами в Чехии и финальным этапом в Швеции. После неудачного первенства планеты руководство российской сборной поменяло состав перед гонками в Нове-Место. Поможет ли это нашей команде и какие шансы на медали под конец сезона?

Иродов не дебютирует на Кубке мира в текущем сезоне

В этом году Международному союзу биатлонистов (IBU), как и многим другим спортивным федерациям, пришлось непросто. Организовать полноценный сезон в условиях, когда страны одна за другой закрывают границы и запрещают массовые мероприятия, – это настоящее чудо, и у биатлонных чиновников на этот раз действительно все получилось. Отменили «олимпийскую неделю» в Китае? Не беда, перенесли этап из Пекина в Чехию. Норвегия ужесточила антикоронавирусные нормы? Принято, закроем сезон в Швеции. Даже юниорские соревнования удалось оставить в календаре. Прямо сейчас в австрийском Обертиллиахе продолжается турнир для спортсменов до 21 и 23 лет.

И весьма успешно для России! Точнее, для одного парня из Горно-Алтайска. Денис Иродов после двух побед в индивидуальной гонке и спринте добавил в свою коллекцию уже третье золото ЮЧМ, выиграв преследование. Он допустил всего один промах (что на четыре рубежа в этой возрастной категории – здорово) и показал очень высокую скорость на трассе, благодаря чему не позволил никому из соперников его догнать.

После золотого хет-трика в Австрии звучат предложения отправить Дениса в старшую сборную. Чуть ли не сразу из Обертиллиаха в Нове-Место! Последнее невозможно технически, поскольку ЮЧМ будет идти еще неделю, а все сроки подачи заявки на чешский этап уже прошли. Теоретически дебют можно организовать только на последнем этапе в Эстерсунде, но вряд ли тренеры на это пойдут, и выглядит подобное крайне сомнительно. Во-первых, юниорские успехи – это здорово, но побед на взрослом уровне они не гарантируют. Спросите у Игоря Малиновского. Во-вторых, подводить ко взрослым стартам нужно аккуратно, ведь раз за разом мы теряем потенциальных звезд как раз на этой стадии. «У наших юниоров слишком много соревнований, — отмечал в разговоре с «СЭ» олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Они постоянно готовятся, готовятся, готовятся. Только к чему? Это же детский спорт, где главное — это развитие мастерства. А у нас требуют медалей, но организм не выдерживает».

Из изменений в составе сборной – отсутствие Бабикова

Но вот на появление других участников гонок в Обертиллиахе на последних этапах Кубка мира хочется рассчитывать. Речь, конечно же, про героев чемпионата Еропы – Анастасию Шевченко, Анастасию Горееву и Даниила Серохвостова. Пока что в Австрии они выступают слабо, вероятно, сказалась скомканная подготовка к турниру, но с учетом всех проблем основы даже такие Шевченко и Серохвостов могут быть предпочтительнее наших лидеров.

Ладно хоть из списка лидеров убрали Антона Бабикова. Круг отставания в Словении, судя по всему, стал последним эпизодом страданий Антона в этом сезоне. В составе основной команды к трем последним этапам он уже не готовился и вряд ли побежит в Чехии или Швеции. На гонки в Нове-Место вместо Антона поставили Кирилла Стрельцова. В Оберхофе тренеры ему доверились и поставили в эстафету, что привело к катастрофе, но сейчас штаб Валерия Польховского решил дать 25-летнему биатлонисту еще один шанс. Правда, не совсем понятно, на что ориентируясь – результаты что на Кубке IBU, что на чемпионате Европы у Кирилла посредственные, а разговоры о «психологических трудностях» и волнении в его возрасте звучат даже немного нелепо.

В остальном состав мужской команды не сильно удивляет. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Евгений Гараничев – каждый из них провел гонки в Поклюке ниже своих возможностей, но точно не провалил турнир. Возможно, стоило дать отдохнуть Елисееву, который бежал в Словении тяжело, но скамейка запасных в российской команде не самая большая, а ситуация в Кубке наций близка к критической. Рисковать с приглашением резервистов сейчас никто не хочет, поэтому ставка делается на опытный костяк. С таким же подходом выбирали и состав сборной у женщин. Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова – состав с Поклюки поехал в Чехию в полном составе. И это логично, пусть выступили на ЧМ девушки неудачно, но разве нам есть кем их сейчас заменить?

Норвегия отправила в Чехию основу

Тем более всего за месяц до чемпионата мира практически в том же составе наша команда рвала и метала. Хочется верить, что неудача в Поклюке – следствие тренерской ошибки, а не приговор российскому биатлону. По крайней мере обычно последние этапы Кубка мира наша сборная проводит на высоком уровне, а фактор горной подготовки в Чехии не будет иметь такого решающего значения, как в Словении. Тем более Cоюз биатлонистов России пошел навстречу спортсменам и разрешил им готовиться в удобном для них формате. К примеру, Халили со Стрельцовым остались в Европе и тренировались самостоятельно.

Важное отличие этапа в Нове-Место-2021 – соперники не стали под конец сезона отправлять резервные составы, а лидеры отказались от отдыха после чемпионата мира и поехали в Чехию. У тех же норвежцев в деле и Тириль Экхофф, и Струла Легрейд с Йоханнесом Дале и братьями Бе. Поэтому выигрывать на фоне отсутствия конкурентов не получится. Но тем интереснее, ведь кому нужны медали в гонках с третьими составами? А так будет возможность на своеобразный реванш за Поклюку. Ведь мотивации тем же Мироновой с Логиновым сейчас точно не занимать.

Расписание этапа в Нове-Место:

4 марта, четверг

18.05 Женщины. Эстафета

5 марта, пятница

17.20 Мужчины. Эстафета

6 марта, суббота

13.00 Женщины. Спринт

17.40 Мужчины. Спринт

7 марта, воскресенье

14.00 Женщины. Гонка преследования

18.00 Мужчины. Гонка преследования