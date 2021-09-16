Казнь в прямом эфире: как российский биатлон пробил дно на домашнем ЧМ

В Ханты-Мансийске тренера Хованцева уволили прямо в лесу по ходу эстафеты, спортсменов ставили на гонки ЧМ по указанию руководителей области.

В этом году исполнилось десять лет мощнейшему скандалу в российском биатлоне. Домашний чемпионат мира-2011 в Ханты-Мансийске должен был стать триумфом нашей сборной, а закончился шестым место в общем зачете (три серебра) и увольнением тренера женской сборной в прямом эфире. Жертвой босса СБР Михаила Прохорова стал Анатолий Хованцев, работавший с командой первый сезон и пытавшийся омолодить коллектив после завершения олимпийского цикла. На всю страну об увольнении тренера объявил комментатор Дмитрий Губерниев, когда по ходу третьего этапа наша команда шла в конце второго десятка.

Возвращение и доверие

После неплохого сезона-2009/10, который закончился для нашей команды третьим место на Олимпиаде-2010 в Ванкувере (два золота, два серебра, одна бронза), руководство СБР решило обновить тренерский состав. Было решено отказаться от старших тренеров, предоставив руководящие полномочия группе из четырех специалистов в каждой из команд. Например, женскую команду на равных правах возглавляли Анатолий Хованцев, Сергей Ефимов, Сергей Коновалов и Николай Загурский. Правда, после межсезонья все-таки вернулись к старой схеме: на роли лидеров, как и предполагалось, вышли Анатолий Хованцев (женщины) и Михаил Ткаченко (мужчины). За их работой должен был внимательно следить главный тренер Владимир Барнашов.

Решение о назначении Хованцеву сразу выглядело экспериментальным. Во-первых, специалист до этого не имел опыта работы с женскими коллективами. Во-вторых, последние пять лет до этого тренировал биатлонный клуб в Контиолахти и не был погружен в нюансы Кубка мира. Руководство СБР ожидало от специалиста новых методик, планомерной подготовки к смене поколений, но в то же время и высокого результата. Во всех интервью подчеркивалось, что домашний ЧМ приравнивается к Олимпиаде.

— Нельзя забывать, что на дворе другое время с точки зрения технологий, и их необходимо интегрировать в подготовительный процесс, — объяснял «СЭ» исполнительный директор СБР Сергей Кущенко. — Но делать это так, чтобы ни в коем случае не снизить базовые объемы в функциональной подготовке и в стрельбе. Вы говорите об эксперименте, а я бы назвал это попыткой аккуратненько дать спортсменам более индивидуальную подготовку, сохранив ее фундамент. Хованцев способен отлично справиться с этой задачей. Его опыт работы в Европе позволяет надеяться, что он принесет новые методики в команду. Мы рады его возвращению в наш биатлон. Важно, что у нас есть доверие и уважение друг к другу. В такой ситуации проблемы отсутствуют.

Правда, проблемы начались мгновенно. Позже мы узнаем, что уже осенью у лидеров сборной, среди которых были победители эстафеты Ванкувера-2010 (Ольга Зайцева, Светлана Слепцова и Анна Богалий), возникли претензии к работе Хованцева.

— В женской команде в летний период не было вопросов, но осенью возникли проблемы, — говорил «СЭ» главный тренер Владимир Барнашов. — Работа с женщинами —тонкая, девушки острее реагируют на неудачи, на непредвиденные результаты. Я не хотел бы углубляться в подробности по взаимоотношениям в женской команде, но в январе мы получили бунт на корабле — девушки заявили, что отказываются работать с Анатолием Хованцевым.

Очень сложно, когда трибуны поддерживают

Перед домашним ЧМ в копилке женской сборной было две золотые (одно в эстафете, другое — у Зайцевой) и две бронзовые медали после восьми этапов Кубка мира. По тем временам это считалось провалом. Однако до весны руководство СБР пыталось не выносить сор из избы, отмечая, что все силы направлены на достижение результата на главном старте года. Все, что будет до Ханты-Мансийска, — это так, раскатка, пристрелка, проверка, подготовка... Самое интересное и самое важное — в марте в Югре.

— Если сформулировать в нескольких фразах задачу на этот сезон, то она состоит в том, чтобы оказаться максимально готовыми к чемпионату мира. При этом показывая хорошие результаты по ходу сезона, — отмечал Анатолий Хованцев еще во время второго этапа Кубка мира.

К домашнему ЧМ наша команда подошла в загадочном статусе. Однако надежды были. Все-таки состав у нас был звездный. Анна Богалий становилась призером — серебряным в спринте и бронзовым в преследовании — еще в 2004 году в Оберхофе. В активе Натальи Гусевой — бронза ЧМ-2007. Для Ольги Зайцевой самым успешным был предыдущий мировой форум — в Пхенчхане она выиграла две золотые и две бронзовые медали. Светлана Слепцова уже в статусе олимпийской чемпионки выступала на своей домашней трассе. Слепцова родилась и выросла в Ханты-Мансийске. Плюс очень перспективные Екатерина Юрлова и Яна Романова.

Но домашние стены не помогли нашим девушкам. Все началось с неудачи в смешанной эстафете, где наша команда заняла только шестое место, а Ольга Зайцева и Светлана Слепцова заходили на штрафные круги. Зайцева дважды.

В личных гонках наши девушки пару раз были близки к подиуму. Зайцева показала идеальную стрельбу в спринте, но осталось только четвертой (в семи секундах от Анастасии Кузьминой). Юрлова была в той гонке шестой. На счету Екатерины на том ЧМ было еще два попадания в топ-10, а Зайцева стала пятой в масс-старте.

— К сожалению, мы пока не имеем таких ярко выраженных лыжниц, как Нойнер, Гесснер или, допустим, Мякярайнен, — сетовал Анатолий Хованцев. — Одна Зайцева что-то может им противопоставить. Она близка к своему хорошему физическому состоянию. Если говорить о спринте, есть еще один момент: у нас были нормальные лыжи, но не совсем хорошие. Спринт мы достаточно неплохо пробежали. А вот дальше все-таки ощущали психологическое давление. Мы дома! Это самый основной момент. Не помню, чтобы домашние чемпионаты для хозяев были удачными. Очень сложно, когда трибуны поддерживают, заводят.

В конце сезона Владимир Барнашов посетовал еще и на давление СМИ.

— Могу сказать, что так тяжело, как в Хантах, не было даже в олимпийский год, — резюмировал «СЭ» главный тренер. — Никогда мы не слышали такой массы негатива из СМИ. Хотя, как у Булгакова, просили ребят не читать советских газет, понимали, что, находясь в России, оградить от информации невозможно — есть телефон, трибуны, друзья, еще что-то. Это очень сильно надламывало.

Сплошной огонь

У Хованцева и девушек еще был шанс реабилитироваться в эстафете, к которой наши девушки подходили в статусе действующих чемпионок мира и Олимпийских игр. Но все пошло ходуном с самого начла. Наталья Сорокина (Гусева), не включенная в эстафету, решила поделиться негативными эмоциями в социальных сетях.

«В этой жизни я, видимо, ничего не понимаю, — написала спортсменка. — Все печально. Всем дают реабилитироваться, только почему-то мной всегда жертвуют. Бог с ними, пускай делают что хотят. И пускай Богалий бежит, уступлю. Надоело все уже. Анна никогда место свое не отдает, тем более в эстафете. Да и есть кому словечко замолвить. Так и на Олимпиаде Анна меня подсидела, и ничего, пережила».

Позже выяснилось, что Хованцев и другие тренеры женской сборной включили Сорокину в эстафету, но последовал приказ сверху.

— За пять минут до дедлайна по подаче заявок я отнес бумагу в компетишен-офис: Юрлова, Гусева, Слепцова, Зайцева, — рассказывал Хованцев Sports.ru. — Состав выбирали коллективно: я, Ефимов, Коновалов, Загурский, Барнашов. Как случилась замена? Наша вакс-кабина — ближайшая к компетишен-офису, 50 метров. Я зашел туда, переговорил с сервисом, выхожу. И диктор по стадиону объявляет состав с Богалий, но без Гусевой. Е-мое, померещилось, что ли? Бегу в компетишен-офис: кто подал заявку? Барнашов. По-моему, это подло.

Были и другие неоднозначные решения по составу.

— Почему Анастасия Токарева бежала спринт, хотя даже не участвовала в гонках Кубка мира? Это вообще нонсенс, — продолжал Хованцев. — Все исходило от региона — Тюмень пролоббировала. Она хорошо стреляла, но ногами была никакая. Начали обсуждать состав, Кущенко и Барнашов выступили: Токарева бежит, по остальным решайте сами. После пасьюта, когда Настя отстала на круг, я им все высказал, но что тут уже изменить.

Но вернемся к эстафете. На первых двух этапах Юрлова и Богалий получили шесть штрафных кругов на двоих, и наша команда опустилась за пределы топ-15. А когда на третий этап вышла Светлана Слепцова, то боссом женской команды был уже не Хованцев, а Барнашов. Хованцев находился в лесу и узнал о решении Прохорова от пресс-атташе. Это стало квинтэссенцией позора в Ханты-Мансийске.

— Никаких эмоций не было, это трезвый расчет, — привел слова Михаила Прохорова сайт СБР. —Я понимал, что решение вызовет спорные эмоции. Это нормальное явление. Дело не в том, чтобы менять Иванова на Петрова, необходимо переосмыслить всю систему.

А вот знаменитая беседа Хованцева после того события.

— Вас, говорят, уволили?

— Ну, узнал вот от пресс-атташе.

— Это нормально?

— Может быть, так в других видах спорта делается? Без всякого анализа. Нам ставили задачи, мы их выполняли. Привлекали молодежь, которая в итоге не попала сюда. А тем составом, который приехал на чемпионат, мы уступаем.

— Что получилось, а что нет в работе со сборной?

— Появились Денисова и Глазырина на перспективу. Юрлова пробилась наверх с 30-х — 40-х мест, завоевала право бежать в эстафете. Да, не получилось, но где шведки, норвежки те же самые?

— Михаил Прохоров сказал, что ставилась стратегическая задача резко нарастить скорость.

— Нарастить — это один момент. А другой — у кого ее наращивать? У нас только две спортсменки, способные бороться за личные медали, — Зайцева и Слепцова. Но Свету повезли на этапы в Америку, хотя я был категорически против. Ей требовался базовый сбор.

— Как получилось, что прошел целый сезон, а стартер женской эстафеты бежит свой этап впервые в жизни?

— Слепцова объективно не могла, Богалий тяжеловата была. Рассматривалась Гусева, более перспективная с моей точки зрения. Но решал не только я.

— Часто в течение сезона решали не только вы или, скажем, за вас?

— Зачастую не только по составу, но и то, кому куда ехать, а также кому как готовиться, решалось приказом сверху. Это было. Не буду глубже тему вскрывать. А то получится, что пытаюсь отмыться.

Зачем было ставить Хованцева и решать все за него — вопрос, на который так никто и не ответил. В итоге место российского специалиста занял опытный немец Вольфганг Пихлер, чья методика в итоге также не получила одобрения болельщиков и экспертов. Из России немец уезжал «сбитым летчиком», а спустя несколько лет добился выдающихся результатов со сборной Швеции.