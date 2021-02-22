Каминский и Шашилов должны остаться и готовить свои команды к Олимпийским играм.

Вообще, конечно, итоги неутешительные. Единственная медаль — бронза в мужской эстафете, пожалуй, единственной гонке, где наш квартет действительно выступил на чемпионате мира на максимуме. Лучшие результаты в личных дисциплинах: 5-е и 6-е места Светланы Мироновой и Карима Халили в индивидуальных гонках. Что характерно, на обоих не делалось вообще никакой ставки, они и в состав-то попали с трудом. И это само по себе ненормально: биатлон, конечно, непредсказуем, но не настолько.

Миронова провалила спринт, не попала в гонку преследования, и на индивидуалку ее — вообще ни разу не снайпера — своим решением поставил старший тренер Михаил Шашилов. И Светлана неожиданно выдала лучшую свою гонку на этом чемпионате. Хотя тот же спринт или масс-старт в теории подходят ей гораздо больше.

Халили изначально приехал в Поклюку с прицелом на индивидуалку, и весь сезон звезд с неба не хватал. Собственно, 6-е место с идеальной стрельбой — это отлично для дебютанта, но вряд ли выдающийся результат для команды в целом. Что это выступление стало для мужчин лучшим на чемпионате, и выше не смогли подняться ни Логинов, ни даже Эдуард Латыпов — отнюдь не повод для радости.

Три разных ответа на один и тот же вопрос — это норма?

На самом деле, не очень понятно, чего ждали многочисленные эксперты, которые сейчас втыкают свои критические копья в команду. Россыпи медалей? Но статистика говорит об обратном. На прошлом чемпионате мира у нас были две награды Логинова — золото и бронза. На чемпионате мира-2019 — два серебра и бронза. На Играх-2018 в Пхенчхане по понятным причинам не было ничего, в 2017-м — золото и бронза.

То есть нынешний результат не хороший, но и не сильно выбивающийся из общего ряда. Что еще печальней: практически каждый турнир последних лет был для нас омрачен скандалами. Львиная доля их была связана с хаосом в руководстве. Менялись президенты федераций, старшие тренеры и даже спортсмены — почти каждый год. Но картина абсолютно идентична: наши биатлонисты выглядят не командой, а отдельными группами, которые словно говорят друг с другом на разных языках. Задашь трем людям один и тот же конкретный вопрос — и почти гарантированно получишь три разных ответа.

В этом смысле нынешний чемпионат подарил богатую пищу для размышлений.

Вот лишь основные вопросы:

— должны ли старшие тренеры отвечать за результат команды, если они половину спортсменов там даже не тренируют и не могут влиять на их подготовку?

— в чем все-таки функции главного тренера — неужели только лишь в организации? И если так, почему его не назвать просто тим-менеджером, как в других командах?

— кто из спортсменов может иметь право на самоподготовку за государственный счет, и как потом должен за нее отчитываться?

— как мы умудрились сделать так, что противоречия есть даже внутри сервис-группы, и «политику партии» там приходится объяснять самому президенту СБР Виктору Майгурову? Это вообще уникально, чтобы президент федерации отчитывал собственных сервисменов.

Самое обидное, что при всем этом спортсмены у нас хорошие, и очевидные резервы есть. Пожалуй, кроме Латыпова, Халили, Мироновой и Казакевич, на этом чемпионате мира никто не был в хорошей форме. Даже не относительно мировых лидеров, а хотя бы относительно себя. Четыре человека из 12 — не самый хороший процент. Но что характерно, трое из этой четверки готовились со старшими тренерами. Тоже ведь повод для размышления.

Людей поменять проще всего

Проще всего поменять конкретных людей, и именно так мы всегда и поступали после неудачных турниров. Только опыт показывает, что фамилии менялись, а результат оставался примерно таким же. Только за «минусом» растущего самоуправства спортсменов: их-то заменить сложнее, а тренеров — легко, хоть каждый год. Откуда тут взяться уважению и дисциплине в командах?

Главным выводом из Поклюки должен стать пересмотр организационной структуры команды. Мы, наконец, должны понять, что сначала нужна правильная система, а потом уже — конкретные исполнители. Метаться за год до Олимпиады нет никакого смысла. Прямо сейчас смена тренеров — это самоубийство.

Старшим тренерам Юрию Каминскому и Михаилу Шашилову нужны условия и определенный карт-бланш — тогда и результат должен прийти.

Итоговый медальный зачет ЧМ-2021

1. Норвегия: 7 золотых + 3 серебряных + 4 бронзовых = итого 14

2. Франция: 2 + 2 + 3 = 7

3. Швеция: 1 + 3 + 2 = 6

4. Австрия: 1 + 2 + 0 = 3

5. Чехия: 1 + 0 + 0 = 1

6. Германия: 0 + 2 + 0 = 2

7. Белоруссия: 0 + 0 + 1 = 1

7. Россия: 0 + 0 + 1 = 1

7. Украина: 0 + 0 + 1 = 1