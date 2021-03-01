Иродов выиграл два золота на юниорском чемпионате мира. У нас новая суперзвезда?

Юниорские успехи в биатлоне порой очень обманчивы, но всегда хочется верить в чудо

Чемпионат мира среди юниоров

Юноши. Спринт

1. Денис Иродов (Россия) — 18.22,5 (0)

2. Фабио Коттрер (Италия) — отставание 21,1 (0)

3. Ян Гунька (Польша) — 27,9 (1)...

12. Олег Домичек (Россия) — 1.18,8 (2)...

34. Роман Бойчевский (Россия) — 2.10,7 (2)...

71. Евгений Кузьминых (Россия) — 3.35,8 (4)

В австрийском Обертиллиахе продолжается чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Уже вторую гонку подряд в категории юношей до 21 года выигрывает россиянин Денис Иродов. В силу возраста о нем пока мало что известно широкой публике, но его стрельба и скоростные качества обнадеживают. Пока что среди сверстников у него нет соперников, но сможет ли Денис выступать так же уверенно на взрослом уровне и когда стоит ждать дебюта Иродова на Кубке мира?

Дениса тренирует его отец. Он фанат биатлона и развивает его на Алтае

Состав российской команды на гонки в Австрии обнадеживал с самого начала. Союз биатлонистов России решил отправить на ЮЧМ опытных Анастасию Горееву, Даниила Серохвостова и Анастасию Шевченко. Но ребята пока не могут повторить успехи взрослого чемпионата Европы на уровне юниоров и выступают, откровенно говоря, неважно. Зато неожиданно в информационную повестку ворвался Денис Иродов, выиграв в субботу индивидуальную гонку, а в понедельник — и спринт.

18-летний вундеркинд из Горно-Алтайска не сказать, что появился ниоткуда, но пристально за ним до сих пор следили только специалисты и родственники. Родился и вырос Денис в Горно-Алтайске, начал спортивную карьеру в 2010 году в местной ДЮСШ под руководством своего отца Вадима Иродова. Пару лет назад он перешел в специализированный Центр зимних видов спорта Республики Алтай, но личным тренером Иродова до сих пор остается папа.

Вадим Иродов — чуть ли не главный пропагандист развития биатлона в Горно-Алтайске. Пусть это и столица республики, но все-таки удаленная от больших городов провинция. В таких условиях Иродов-старший своими силами как мог развивал биатлон, став учредителем сначала местной федерации лыжного спорта, а затем и Союза биатлонистов Республики Алтай. Но гораздо больше Вадима интересовала тренерская деятельность, которой он посвятил практически всю свою жизнь.

Иродов очень быстрый, но нестабильный

Денис — главный и пока единственный ученик Иродова, добившийся весомых успехов. Впервые о нем специалисты заговорили еще в 2015 году, когда Иродов-младший победил на межрегиональных стартах имени Анны Богалий. В 2017-2018 годах он уже стал выигрывать на всероссийских первенствах, а всерьез о большой карьере пошла речь после успеха на прошлогодней юношеской Олимпиаде в Швейцарии. Он сначала стал вторым в спринте на ЮОИ, а затем завоевал серебро в смешанной эстафете. При этом свой этап Денис с отрывом выиграл.

Главное сильное качество Иродова — это скорость. Он начинал тренироваться как лыжник и некоторое время даже сочетал биатлон с лыжными гонками, поэтому у него отличная техника лыжного хода. Он работает на трассе быстро, но при этом несильно устает и подходит к рубежу не из последних сил. Правда, со стрельбой проблемы у Дениса все-таки случаются. Вероятно, это связано с юным возрастом и эмоциями. Когда на кону медаль, то Иродов иногда излишне переживает и допускает промахи, торопится и в результате снова ошибается.

Не обошлось без ошибок у него и в первой гонке в Обертиллиахе. Денис не справился с волнением старта чемпионата и начал индивидуалку с двух промахов на «лежке». После этого он даже сам не верил в свою победу. «Сложно претендовать на первое место, когда допустил два промаха. На таком уровне это неприемлемо», — сетовал спортсмен, но благодаря феноменальной работе на трассе и быстрой, при этом также и чистой стрельбе на остальных рубежах Иродов удержал преимущество. К тому же на юношеском уровне мало кто может отработать гонку в четыре огневых рубежа вообще без промахов, по крайней мере в первой десятке таких людей нет.

Юниорские победы в России — не гарантия звездной карьеры

Чего дальше ждать от Дениса? Во-первых, у него еще много задач на ЮЧМ в Австрии. Хотя бы та же гонка преследования, которую он как победитель спринта начнет первым. А дальше главное — правильно подвести Иродова ко взрослому спорту, ведь очень часто мы теряем таланты именно во время этого перехода.

«Денис — хороший парень, показывает неплохие результаты и очень быстро бежит, но это только юношеский уровень, поэтому к нему надо относиться как к ребенку, — предостерегает от излишних ожиданий олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — У нас неправильное отношение к детскому спорту и порочная практика, когда мы очень сильные в юношеском, юниорском возрасте, но до взрослого уровня эти спортсмены почему-то не доживают. Из раза в раз».

Действительно, на юниорских чемпионатах мира Россия часто занимает первые места и выступает очень уверенно, но если наши юниоры-чемпионы и попадают во взрослую сборную, то выступают там часто из рук вон плохо. Два года подряд разрывал юниорские турниры Игорь Малиновский, попутно побеждая и на всероссийских стартах. Но стоило его подвести к обойме взрослой команды, как он потерял все свои преимущества. Последнее его выступление на Кубке мира даже вспоминать не хочется, настолько все было печально.

Не стоит торопиться с переводом Иродова во взрослую команду

Поэтому и в случае с Иродовым Васильев предлагает не спешить и позволить парню спокойно развиваться. «Хочется, чтобы он развенчал нашу неудачную традицию и продолжил выступать так же успешно и по взрослым, — продолжает Дмитрий. — У нас это пока редкость, разве что Антон Шипулин и отчасти Александр Логинов были хороши как по юниорам, так и на взрослом уровне. Как промежуточный результат победы Дениса — это здорово, но не стоит делать завышенных ожиданий. Мы ломаем своих юниоров, когда их по юношам уже заставляют бегать как взрослых, требуя медалей. В погоне за сиюминутным результатом, премиями для тренеров мы даем лошадиные нагрузки детям, давим на них. В результате они, как фитилек, быстро вспыхивают, но так же быстро и сгорают».

Как пример для правильной работы Васильев предлагает обратить внимание на положение дел в норвежской сборной. Там скептически относятся к юниорским соревнованиям и даже на гонки в Обертиллиах скандинавы отправили третий состав, чтобы не нагружать лишний раз своих лидеров. «Бьорндален после завершения карьеры приезжал в Россию, смотрел, как у нас идет подготовка молодежи, и сильно удивлялся, как при таком количестве талантов у нас нет результата. Вы просто берете и уничтожаете их сами», — говорил прославленный спортсмен.

Поэтому радость за Иродова должна быть осторожной — ему нужно дать все возможности для дальнейшего развития, но не форсировать его подготовку и не торопиться с переходом во взрослые. Иначе риск потерять Дениса будет очень велик. «У наших юниоров слишком много соревнований, — считает Васильев. — Они постоянно готовятся, готовятся, готовятся. Только к чему? Это же детский спорт, где главное — это развитие мастерства. А у нас требуют медалей, но организм не выдерживает».