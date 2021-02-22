Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов стал гостем редакции «СЭ».

На минувшем чемпионате мира по биатлону сборная России, а вернее команда СБР, заняла седьмое место в медальном зачете, взяв в 12 гонках одну бронзу. По таким результатам и тому, как активно тренеры и спортсмены пикировались в СМИ, не могли не возникнуть вопросы. Член правления союза Алексей Нуждов не побоялся прийти в гости к «СЭ», чтобы объяснить ситуацию в организации, сборной и даже пофилософствовать о будущем и процитировать «Золотого теленка». Полную полуторачасовую версию смотрите на YouTube-канале «Спорт-Экспресс». Внизу — самое основное в текстовом виде и кратко.

Было сильно неудобно

— Алексей Викторович, одна бронза на чемпионате мира по биатлону — каким словом назовете этот итог?

— На самом деле, если взять последние чемпионаты мира, там тоже было не очень много медалей. Мы выступили не хорошо, но ожидаемо. Хотелось бы при удачном раскладе две-три медали. Но наше место отражает положение дел. Выступили, судя по статистике, так же, как обычно.

— Выступление — это одно, но как относиться к атмосфере сборной, противоречащим друг другу заявлениям? Вам не было неудобно за них?

— Мне было сильно неудобно. Было бы удобнее, если медалей было столько, как у норвежцев или французов. По медийному фону были времена и пожестче. Но и не скажу, что сейчас все толерантно. Но это не совсем моя прерогатива, я занимаюсь работой с регионами. Не могу же я звонить Павловой после ее интервью поверх голов и спрашивать, что не так. При этом я на связи с тренерами, стараюсь ее поддерживать.

— Старшие тренеры были за спуск спортсменов вниз. Главный, Валерий Польховский, изначально хотел готовиться наверху и в Поклюке. Биатлонистки критиковали это решение. Почему в команде все говорили разное?

— А у нас было время, когда все говорили одинаково? И правильно ли это, когда говорят все одинаково? Я не в восторге, как у нас стратегически все делается. Некое подобие свары, тлеющего костра, конфликта... Оно вроде бы и есть, и нет, как говорят демагоги. Когда я говорил с тренерами, у меня не возникло ощущения, что между ними такой уж конфликт вселенского масштаба. А разные точки зрения — это в принципе нормально. Я бы не очень хотел распространяться на тему Польховского — Валерий Николаевич как профессионал следит за всеми мнениями вокруг. Один из аспектов его пошатнувшегося здоровья — нервозность, которая, конечно, по идее связана с профессией. Но не стоит нагнетать, чтобы не сделать человеку хуже. А старшим тренерам Шашилову и Каминскому надо работать еще минимум три года.

— Болельщики скажут, что все это демагогия.

— Давайте признаем, что среди нас, здесь сидящих, нет тренеров с опытом работы в национальных сборных. Думаю, среди болельщиков их тоже немного. А что нужно сделать, всех разогнать? Это конкретика? По-моему, скорее это демагогия.

Может смутить не отсутствие медалей, а тренд на успокоенность

— Вы можете представить прекрасный СБР будущего? Что надо изменить?

— Главные проблемы у нас административные, у нас в структуре нет понимания. Надо четко разграничить полномочия. У нас все президенты хорошо говорят. Президент должен не только говорить правильные слова, он видит, как ситуацию исправить, и совершает действия, чтобы ее исправить. У нас таких президентов нет.

— Майгуров не такой?

— Давайте так: я был за перевыборы Драчева, потому что иначе крах. Если бы не избрали Майгурова, было бы банкротство. Люди по пять месяцев сидели без зарплаты, огромные долги! Виктор об этом мало говорит, но это правда.

— Во время этого чемпионата Каминский рассказал, что Логинов отказался ему скидывать показания с часов. Это нормально?

— У спортсменов есть контракты в Центре спортивной подготовки, где все полномочия прописаны. Не надо мешать их реализовывать. Тренер — начальник спортсмена. Так что выполнять его поручения — его обязанность. Нужны ли дисциплинарные меры? Если тренер посчитает нужным в тех рамках, которые допускает контракт, пусть применяет.

— Следующий год — олимпийский. Чего ждать российским болельщикам?

— Если мы хотя бы займем общекомандное третье место в зачете и возьмем четыре-пять медалей, это будет гигантский подвиг нынешних старших тренеров и их руководителей.

— А есть ли такой результат, при котором руководство СБР уходит?

— Я лично не ставлю медали перед собой как планку. Просто вижу, куда надо двигаться, чтобы исправить ситуацию. Меня может смутить не отсутствие медалей, а тренд на успокоенность, что так нормально, — я уйду гораздо раньше. Просто не буду баллотироваться на следующий срок. Пока мое видение учитывается.