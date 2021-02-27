Шевченко и Серохвостова не взяли в Поклюку ради ЮЧМ. Мы всех порвем в Обертиллиахе?

Юниорская сборная России должна быть на своем чемпионате мира успешнее, чем наша главная команда в Поклюке.

В субботу в австрийском Обертиллиахе стартует чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Это турнир для спортсменов в двух возрастных категориях — до 23 лет и до 21 года. На нем главное — присмотреться к ближайшему резерву взрослой сборной и дать соревновательную практику молодым биатлонистам. При этом он не имеет серьезного репутационного значения, поэтому уже зарекомендовавшие себя сборники предпочитают его пропускать. Россия же приехала в Австрию практически в идеальном составе. Даст ли это нам преимущество и какие перспективы у нашей молодежи?

Юниоры остались практически без соревнований

Большое чудо, что турнир вообще состоится. Особенность этого коронавирусного сезона — часто проводят чемпионаты по взрослым, коммерческие кубки мира и прочие турниры, которые востребованы телезрителями и спонсорами. Юниорские соревнования имеют скорее техническое значение, и их проведение точно не окупается. Особенно в современных реалиях, когда необходимо организовывать полноценный «пузырь» для участников, постоянное тестирование гостей и исполнять все предписания местных властей и медработников. Поэтому большинство международных федераций просто отказываются от юниорских стартов.

Международный союз биатлонистов (IBU) до последнего действовал по похожей методичке. Все зимние этапы юниорского кубка мира были отменены, отменили открытый юниорский чемпионат Европы, на грани отмены был и ЮЧМ, но чуть ли не в последний момент IBU согласовал с австрийскими властями его проведение. Если бы не удалось, юниоры больше чем на год лишились бы любых международных стартов и опыта, что точно скажется на их перспективах в будущем, как и на будущем всего биатлона. Была, конечно же, возможность выступать на Кубке IBU, взрослом чемпионате Европы, у единиц — и на взрослом Кубке мира и чемпионате мира. Но касалась эта возможность разве что редких талантов.

Гореева и Шевченко — наше главное оружие

И российская сборная на фоне соперников явно будет выделяться. Даниил Серохвостов, Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева — конкурентов такого уровня у других команд практически нет. Они уже несколько лет выступают на уровне Кубка IBU, в этом году успешно ездили на чемпионат Европы. Разве что не хватает 22-летнего Карима Халили для полной заявки, но он будет занят в даты ЮЧМ заключительными этапами Кубка мира.

Шевченко не поставили в смешанную эстафету на чемпионате Европы под предлогом, что ей нужно готовиться к другим турнирам, среди которых чемпионат мира среди юниоров. Эта ситуация задела Дмитрия Губерниева, который не понял логики решения тренерского штаба, было обидно и самой Анастасии, которая очень хотела тогда выступить. Но в любом случае именно Шевченко — наша главная надежда в Австрии, которая должна рвать конкурентов. После чемпионата Европы многие предлагали ее и вовсе отправить в Поклюку, но здесь уже сама Шевченко отметила, что к взрослому ЧМ не готова.

А вот была ли готова Гореева? Тот же Анатолий Хованцев уверен — ее нужно было включать в состав на гонки в Словении. Но Валерий Польховский был непреклонен, заявив перед взрослым ЧМ, что молодых нужно беречь и смысла возить их на лишние старты нет никакого. Такая же позиция у штаба сборной и по Даниилу Серохвостову — еще одному герою не самого удачного в целом для сборной, но вполне успешного лично для него чемпионата Европы.

Среди конкурентов почти нет норвежцев — команда отправила резерв

Но все же ряд любопытных и перспективных биатлонистов в прочих сборных набирается. Это прежде всего Осне Скреде из Норвегии, которая весь сезон билась по Кубкам IBU с Анастасией Шевченко. Ее сильная сторона — стрельба с точностью выше 90%, она крайне редко ошибается при высокой скорости стрельбы, что дает ей возможность проще работать на трассе. Скреде, кстати, чуть ли не единственная опытная биатлонистка Норвегии в заявке — в остальном команду будут представлять талантливые, но совсем юные спортсмены. Швейцарка Эми Басерга собрала полный комплект личных наград по гонкам Кубка IBU. Ее коронная дисциплина — спринт, в котором она точно даст бой Гореевой и Шевченко. Пресс-служба IBU также выделяет француженок Паулу Ботет, Камиллу Бенед и Софи Шаво, но серьезных достижений у них пока что нет.

Зато хорошая статистика лыжного хода — безошибочная стрельба точно сделает их претендентками на награды. Как австрийку Анну Гандлер и итальянку Ребекку Пасслер — триумфаторов прошлогоднего турнира в другой возрастной категории. И все же главная интрига — это выступление 17-летнего вундеркинда из Словении Лены Репнич. Она едет в Австрию прямиком с домашнего чемпионата мира по взрослым в Поклюке, где выступала в женской эстафете и бежала второй этап, а также занимала места в пятерке лучших на Кубке IBU.

У парней ключевой фаворит — это биатлонист из Швейцарии Никлас Хартверг. Он еще в прошлом сезоне дебютировал на Кубке IBU, а в этом выступал на этапе взрослого Кубка мира и даже на чемпионате мира в Поклюке. И, что важно, с каждым следующим стартом Хартверг выступал успешнее и увереннее, показывая хороший прогресс по ходу сезона. Тренируется со взрослой сборной вместе с Яковом Факом и словенец Алекс Цисар — еще один претендент на награды в Обертиллиахе. Его уже выпускали несколько раз на этапах взрослого Кубка мира и называют потенциальным лидером команды после ухода Фака на пенсию. Главные качества — стойкость на стрельбе, стабильность, хорошая скорость.

Определенно рассчитывает на высокое место в Австрии и француз Эмильен Клод — призер нескольких этапов Кубка IBU. Он практически безошибочен на рубеже, но вот скорости пока ему не хватает. Тем не менее руководство сборной Франции рискнуло поставить 21-летнего спортсмена на этап Кубка мира в Оберхофе, где Клод занял 33-е место в спринте и 39-е место в гонке преследования. Немецкий талант Данило Ритмюллер, наоборот, очень быстро проходит трассу, но в стрельбе ему еще нужно прибавлять.

Состав сборной России:

Юниоры: Даниил Серохвостов, Александр Корнев, Артем Смирнов, Андрей Вьюхин, Михаил Первушин, запасной — Евгений Смирнов.

Юниорки: Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Илона Знакова, Амина Иванова, Мария Кретова, запасная — Любовь Калинина.

Юноши: Олег Домичек, Роман Бойчевский, Денис Иродов, Евгений Кузьминых, Егор Мошкин, запасной — Александр Козулин.

Девушки: Анастасия Гришина, Влада Шишкина, Мария Верстунина, Ксения Караман, Василиса Марусова, запасная — Анастасия Зенова.

Расписание гонок:

27 февраля, суббота

Индивидуальная гонка, девушки 12.30

Индивидуальная гонка, юноши 15.30

28 февраля, воскресенье

Индивидуальная гонка, юниорки 12.30

Индивидуальная гонка, юниоры 15.30

1 марта, понедельник

Спринт, девушки 13.00

Спринт, юноши 16.00

2 марта, вторник

Спринт, юниорки 13.00

Спринт, юниоры 16.30

3 марта, среда

Гонка преследования, девушки 12.00

Гонка преследования, юниорки 13.00

Гонка преследования, юноши 16.00

Гонка преследования, юниоры 17.00

5 марта, пятница

Эстафета, девушки 13.00

Эстафета, юноши 16.00

6 марта, суббота

Эстафета, юниорки 13.00

Эстафета, юниоры 16.00