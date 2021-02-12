Васильев назвал странным состав сборной России по биатлону на мужской спринт на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» результаты мужского спринта на чемпионате мира в Поклюке.

«С таким ходом на чемпионате мира мазать вообще нельзя, — сказал Васильев «СЭ». — Не удалось получить медальку хотя все было очень близко. Нельзя говорить, что Латыпову не повезло, он сам виноват. Особых ожиданий от спринтерской гонки не было, у наших спортсменов есть шансы в основном в гонках с четырьмя рубежами. К скоростям спринта мы пока к ним не готовы».

Также Васильев отметил, что есть проблема в тренерах сборной России, которые не могут полноценно подготовить дистанционщиков.

«Поставить Гараничева вместо Халили было бы логично, но тренеры определили такой состав команды на гонку. Решение было странное и, к сожалению, оно себя не оправдало», — добавил Васильев.

Победу одержал швед Мартин Понсилуома. Лучший из россиян — Эдуард Латыпов, занявший 10-е место. Кроме него в спринте бежали Матвей Елисеев (19-й), Александр Логинов (26-й), Антон Бабиков (53-й), Карим Халили (64-й). Евгений Гараничев остался в запасе.

(Анастасия Пастернак)