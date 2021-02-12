Богалий прокомментировала результаты мужского спринта на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на результаты мужской спринтерской гонки на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке.

«Конечно, нам всегда хочется большего, — сказала Богалий «СЭ». — Сейчас мы имеем то, что имеем. Хочу сказать Эдуарду спасибо за борьбу, которую он навязал лидерам. Я думаю, тренерский штаб сейчас разберет, что не получилось у ребят. Пока до конца никто не понял, что произошло. Сейчас ребятам нужно самим понять, устраивают их такие места или нет»

Помимо этого, Богалий оценила выступление Александра Логинова, который пришел 26-м.

«Хотелось бы, чтобы Саша уже попадал. Прежде всего, не хватает концентрации на рубеже. Ход у него хороший. Чемпионат мира не прощает таких ошибок. Если бы у него не было проблем со стрельбой, вряд ли он занял бы такое место. Сейчас нужно сделать вывод и сконцентрироваться на гонке преследования», — добавила Богалий.

Победу одержал швед Мартин Понсилуома. Лучший из россиян — Эдуард Латыпов, занявший 10-е место. Кроме него в спринте бежали Матвей Елисеев (19-й), Александр Логинов (26-й), Антон Бабиков (53-й), Карим Халили (64-й). Евгений Гараничев остался в запасе.

(Владимир Пушкарев)