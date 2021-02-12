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Латыпов доволен десятым местом на чемпионате мира

18:34
Эдуард Латыпов. Фото AFP
Эдуард Латыпов. Фото AFP
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое десятое место в спринте на чемпионате мира. Победу одержал швед Мартин Понсилуома.

Россиянин повторил лучший результат в карьере и показал лучший результат в гонке в команде. От второго места его отделил один промах на заключительном огневом рубеже.

— Конечно, промах досадный, но я все равно доволен, что удалось побороться и провести хорошую гонку, — заявил Латыпов. — Я прогрессирую, это один из лучших моих результатов. На последнем круге меня вели тренеры, подсказывали, но сил оставалось не так много. Состояние у меня рабочее, в дальнейшем, надеюсь, буду только прибавлять.

(Наталья Марьянчик)

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