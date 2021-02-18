Россия опустилась в зачете эстафеты с четвертого места на шестое
Сборная России опустилась в зачете эстафеты Кубка мира-2020/21 с четвертого места на шестое. В сегодняшнем синглмиксте российская команда в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой заняла 11-е место.
В мужском и женском Кубке наций лидирует команда Норвегии, Россия в обоих зачетах идет пятой.
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 6798 (+195)
2 (2). Франция — 6142 (+210)
3 (3). Германия — 5740 (+135)
4 (4). Швеция — 5634 (+180)
5 (5). Россия — 5521 (+105)
6 (6). Австрия — 5069 (+145)
Кубок наций (ж)
1 (1). Норвегия — 6062 (+195)
2 (2). Швеция — 6017 (+180)
3 (3). Франция — 6010 (+210)
4 (4). Германия — 5931 (+135)
5 (5). Россия — 5479 (+105)
6 (6). Белоруссия — 5167 (+100)
Эстафета
1 (1). Норвегия — 216 (+54)
2 (2). Франция — 208 (+60)
3 (3). Швеция — 178 (+48)
4 (6). Австрия — 156 (+38)
5 (5). Германия — 155 (+36)
6 (4). Россия — 154 (+30)
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