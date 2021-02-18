Россия опустилась в зачете эстафеты с четвертого места на шестое

Сборная России опустилась в зачете эстафеты Кубка мира-2020/21 с четвертого места на шестое. В сегодняшнем синглмиксте российская команда в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой заняла 11-е место.

В мужском и женском Кубке наций лидирует команда Норвегии, Россия в обоих зачетах идет пятой.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 6798 (+195)

2 (2). Франция — 6142 (+210)

3 (3). Германия — 5740 (+135)

4 (4). Швеция — 5634 (+180)

5 (5). Россия — 5521 (+105)

6 (6). Австрия — 5069 (+145)

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 6062 (+195)

2 (2). Швеция — 6017 (+180)

3 (3). Франция — 6010 (+210)

4 (4). Германия — 5931 (+135)

5 (5). Россия — 5479 (+105)

6 (6). Белоруссия — 5167 (+100)

Эстафета

1 (1). Норвегия — 216 (+54)

2 (2). Франция — 208 (+60)

3 (3). Швеция — 178 (+48)

4 (6). Австрия — 156 (+38)

5 (5). Германия — 155 (+36)

6 (4). Россия — 154 (+30)