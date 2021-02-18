Экс-тренер сборной Хованцев считает, что Павлова и Латыпов не были готовы к сингл-миксту

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты сингл-микста на чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения).

18 февраля россияне Евгения Павлова и Эдуард Латыпов финишировали 11-ми в сингл-миксте.

«Ни хода, ни стрельбы. Стреляли плохо, брали постоянно запасные патроны, из-за этого такой большой проигрыш. Думаю, что Павлова и Латыпов просто не были готовы к сегодняшней гонке. Здесь нужно было бежать, ладно, 3-5 секунд на кругу, но стрелять нужно было из пяти, у Жени не получилось», — сказал «Хованцев «СЭ».

Хованцев также рассказал, в какой дисциплине российские биатлонисты могут преуспеть.

«Учитывая, что сейчас Эдуард и ходом проигрывал, я даже затрудняюсь ответить. Только ошибки других команд спасут. Могу только сказать, что в женской эстафете у нас больше шансов, чем в мужской», — добавил Хованцев.

Французские биатлонисты Антонин Гигонна и Жюлия Симон выиграли сингл-микст на ЧМ-2021. Второе место заняла Норвегия, третье — Швеция.

(Екатерина Звенигородская)