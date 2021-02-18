Губерниев пожелал биатлонистам почувствовать себя свободными

Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал биатлонистам сборной России удачи в оставшихся гонках на чемпионате мира в Поклюке. Россияне ни разу не поднялись на пьедестал в текущем розыгрыше ЧМ, в сегодняшнем синглмиксте Эдуард Латыпов и Евгения Павлова стали 11-ми.

«По итогам синглмикста, который мы провалили, профукали по полной программе, перед воскресными гонками, просто, команда, ребята! Вы и так уже все проиграли! Просто будьте свободными! — сказал Губерниев в видео, опубликованном на его странице в Telegram. — Скинуть вот это все! Проиграете — ну и проиграете! А вдруг получится зацепиться?! Свободы хочу пожелать команде, свободы! Вы же можете! Я понимаю, легко сказать, но мы и так уже все проиграть успели! Вспомните ощущения января! Олег Павлович Табаков говорил: «Артист, после успеха, бывают неудачи. Вспомните ощущения успеха!» А у нас был успех, в январе! Команда, мальчики, девочки, я верю в вас, родные мои! Вперед!»