Биатлонистка сборной России Евгения Павлова рассказала о своем первом

этапе эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Сборная России пробежала 1 круг штрафа и заняла 11-е место. Победила Норвегия.

— Скажу для болельщиков: это мой результат, я полностью на себя беру вину и ни на кого не сваливаю, — объяснила Павлова. — Я больше всех переживаю, что провалила главный старт сезона. Мне очень обидно, но мы заложники ситуации, мы живем и тренируемся так, как за на решили. Я боюсь выходить на старт, зная, что меня накроет на последнем круге.

Сегодня после финиша меня тошнило, кружилась голова, не могла встать. «Горняшка» прикрыла по полной...

— Не думали отказаться от эстафеты, раз так плохо себя чувствуете?

— А как я могу отказаться, если я не знаю, что будет. В гонке мне было комфортно до последнего круга. Да, тяжело, но потерпеть можно было. Это горы, здесь люди даже просто стоят и им плохо. А мы здесь еще и бегаем.

— С Татьяной Акимовой, которая зашла на круг, еще не общались?

— Я ее не видела, потому что мне было плохо и я ждала доктора, чтобы он мне дал таблетку. Вообще мы с ней живем в одной комнате.

— Почему Миронову с Казакевич получилось спустить вниз только к концу чемпионата мира, а вас так и не удалось?

— Надо спросить у тех, кто этим занимался. Я разговаривала с Михаилом Викторовичем Шашиловым три дня после спринта о том, что мне плохо и надо спуститься вниз. Я писала личному тренеру, и они потом звонили из России сюда, в Поклюку, но никто трубки не брал. Я была готова переехать за свой счет, в любые условия, куда угодно, лишь бы жить внизу и восстановиться хотя бы к эстафете. Мне сказали, что IBU не разрешает, а потом я вышла прогуляться, смотрю: а девочек нет. Интересно, что произошло за эти десять дней?!

— Правда, что вы были готовы за свой счет остаться в Антхольце и провести там сбор перед чемпионатом мира?

— Мы вообще до последнего не знали, куда поедем. Сначала говорили, что живем внизу, в Бледе, потом наверху... Правильно Матвей Елисеев говорил: у нас нет права голоса. Мы же не за свой счет готовимся, а с командой.

— На ваше прошлое интервью была какая-то реакция в команде?

— Нет, но считаю, я не сказала ничего такого. Да, мы промахнулись, но ведь не я одна, вся команда себя плохо чувствует. Я не только за страну, я за свой результат переживаю, мне тоже надо бежать и выступать. А когда ты бежишь и ждешь, когда тебя накроет... Чемпионат мира прошел, и надеюсь, такого больше никогда не повторится.

(Наталья Марьянчик)