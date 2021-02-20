Шашилов: «Возможно, я зря доверил Акимовой бежать эстафету»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвел итоги эстафеты на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Сборная России заняла 11-е место. Татьяна Акимова, выступавшая на втором этапе, бежала штрафной круг.

«Почему мы слабые? Нужно больше работать. Я не колебался между Павловой и Куклиной, — отметил Шашилов в эфире «Матч ТВ». — Ларисы тоже не хватает на последний круг.

Акимова? Видимо тоже проблема подготовки летом, после родов, может быть, я зря доверил, виноват я. Каждый человек готовился к своим гонкам, они себя проявляли хорошо. Миронова? Она в порядке, масс-старт должен сложиться хорошо. Кайшева? Ульяна борец, если пошла бы в борьбу, то боролась все равно", — сказал тренер.

Также специалист ответил на вопрос о продолжении работы в национальной сборной:

«Готов ли работать дальше? Если доверят, то почему нет? Вариантов подготовки много. Спортсменам решать, могут ли тренироваться они со мной, я работы не боюсь».