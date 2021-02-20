ЧМ ПО БИАТЛОНУ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

Шашилов: «Возможно, я зря доверил Акимовой бежать эстафету»

15:42
Татьяна Акимова. Фото Елена Соболь, "СЭ"
Татьяна Акимова. Фото Елена Соболь, "СЭ"
Теги:

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвел итоги эстафеты на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Светлана Миронова.Женская эстафета на ЧМ: Норвегия победила, Россия не попала в десятку. Как это было

Сборная России заняла 11-е место. Татьяна Акимова, выступавшая на втором этапе, бежала штрафной круг.

«Почему мы слабые? Нужно больше работать. Я не колебался между Павловой и Куклиной, — отметил Шашилов в эфире «Матч ТВ». — Ларисы тоже не хватает на последний круг.

Акимова? Видимо тоже проблема подготовки летом, после родов, может быть, я зря доверил, виноват я. Каждый человек готовился к своим гонкам, они себя проявляли хорошо. Миронова? Она в порядке, масс-старт должен сложиться хорошо. Кайшева? Ульяна борец, если пошла бы в борьбу, то боролась все равно", — сказал тренер.

Также специалист ответил на вопрос о продолжении работы в национальной сборной:

«Готов ли работать дальше? Если доверят, то почему нет? Вариантов подготовки много. Спортсменам решать, могут ли тренироваться они со мной, я работы не боюсь».

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир