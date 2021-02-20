Старший тренер женской сборной России: «Во всем виноват только я, это моя ответственность»

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал итоги эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Сборная России пробежала 1 круг штрафа и заняла 11-е место. Победила Норвегия.

— Никто такого не ожидал, ну, не справились, — сказал Шашилов «СЭ». — Промахи Акимовой? Есть определенные психологические проблемы, которые мы не смогли решить. По составу, это было только мое решение, во всем виноват только я, никакого давления на меня не оказывалось. Павлова? Женя импульсивная девочка, но отработала сегодня на «пятерочку», у меня к ней никаких претензий нет. Это просто эмоции, когда она вся мокрая после гонки и внутри все бурлит.

— Как удалось спустить Миронову с Казакевич вниз к озеру Блед?

— Девчонки сами так решили, хотели попробовать, я не возражал. Перед масс-стартом будет у них восстановление, завтра посмотрим, правильное ли это было решение. Я видел необходимость в этом и раньше, но были проблемы. То ли общественность, то ли не знаю кто..

— Вы с кем общались по этому поводу, с главным тренером?

— У меня есть команда, мне ее доверили, и это моя ответственность. Я могу посоветоваться, но решение принимает старший тренер. Значит, у меня не получилось, я не принял правильное решение.

— Украинки, которые готовились вместе с нами, в медалях, белоруски тоже были близки к подиуму... Почему же у нас все не так?

— Хороший вопрос. Наверное, у них была выше мотивация и заряженность на борьбу. Они готовились тоже разными направлениями, разными группами. Я все это наблюдал, смотрел...

— Кто поедет на следующий этап Кубка мира в Нове Место?

— Эта же шестерка. До конца сезона доезжают эти девочки. Если проявит себя кто-то из юниорок, они после своего первенства мира поедут на этапы Кубка IBU, потому что они там в лидерах.

(Наталья Марьянчик)