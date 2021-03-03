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Иродов выиграл гонку преследования и стал трехкратным чемпионом мира среди юниоров

16:42
Денис Иродов. Фото myseldon.com.
Денис Иродов. Фото myseldon.com.
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Российский биатлонист Денис Иродов завоевал золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров в австрийском Обертиллиахе.

Второй результат показал поляк Марчин Завол. Третьим стал представитель Швеции Оскар Андерссон.

Для Иродова эта победа стала третьей на нынешнем чемпионате мира — ранее он выиграл золото в индивидуальной гонке и спринте.

Чемпионат мира

Обертиллиах, Австрия

Юноши

Гонке преследования

1. Денис Иродов (Россия) — 27.13,3 (1)

2. Марчин Завол (Польша) — отставание 1.27,0 (2)

3. Оскар Андерссон (Швеция) — 1.34,6 (4)

12. Олег Домичек (Россия) — 2.44,2 (4)

42. Роман Бойчевский (Россия) — 5.09,2 (2)

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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