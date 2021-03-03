Иродов выиграл гонку преследования и стал трехкратным чемпионом мира среди юниоров
16:42
Российский биатлонист Денис Иродов завоевал золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров в австрийском Обертиллиахе.
Второй результат показал поляк Марчин Завол. Третьим стал представитель Швеции Оскар Андерссон.
Для Иродова эта победа стала третьей на нынешнем чемпионате мира — ранее он выиграл золото в индивидуальной гонке и спринте.
Чемпионат мира
Обертиллиах, Австрия
Юноши
Гонке преследования
1. Денис Иродов (Россия) — 27.13,3 (1)
2. Марчин Завол (Польша) — отставание 1.27,0 (2)
3. Оскар Андерссон (Швеция) — 1.34,6 (4)
12. Олег Домичек (Россия) — 2.44,2 (4)
42. Роман Бойчевский (Россия) — 5.09,2 (2)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...