Российская юниорка Шевченко победила в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону

Россиянка Анастасия Шевченко победила в гонке преследования среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове Место.

Второе место заняла румынка Энико Мартон, на третьей строчке — латвийка Санита Булина.

Нове Место

Чемпионат мира по летнему биатлону

Юниорки

Преследование

1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21: 52.5 (1 + 0 + 1 + 0)

2. Энико Мартон (Румыния) +31.0 (1 + 0 + 1 + 1)

3. Санита Булина (Латвия) +38.9 (0+ 2 + 0 + 2)

4. Анастасия Гореева (Россия) +49.3 (0 + 2 + 0 + 1)