Российская юниорка Шевченко победила в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону
12:54
Россиянка Анастасия Шевченко победила в гонке преследования среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове Место.
Второе место заняла румынка Энико Мартон, на третьей строчке — латвийка Санита Булина.
Нове Место
Чемпионат мира по летнему биатлону
Юниорки
Преследование
1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21: 52.5 (1 + 0 + 1 + 0)
2. Энико Мартон (Румыния) +31.0 (1 + 0 + 1 + 1)
3. Санита Булина (Латвия) +38.9 (0+ 2 + 0 + 2)
4. Анастасия Гореева (Россия) +49.3 (0 + 2 + 0 + 1)
18. Ксения Шнейдер (Россия) +2: 57.1 (1 + 2 + 0 + 1)
Дополнительная информация:
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю