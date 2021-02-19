Губерниев отреагировал на состав мужской сборной России на эстафету в Поклюке
15:14
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал состав мужской сборной на эстафету на чемпионате мира в словенской Поклюке.
«Халили бежит, уже неплохо. Будем глядеть», — написал журналист.
«Забойщиком» российской команды выступит Карим Халили, на втором этапе побежит Матвей Елисеев, далее — Александр Логинов, а финишером будет Эдуард Латыпов.
Мужская эстафетная гонка состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 17.00 (мск).
По состоянию на 19 февраля, сборная России не выиграла ни одной медали на турнире. До конца чемпионата мира остается четыре гонки.
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