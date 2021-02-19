Шашилов объяснил попадание Павловой в состав сборной России на эстафету на ЧМ

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов в интервью ТАСС 19 февраля прокомментировал выбор состава на женскую эстафету на ЧМ в Поклюке.

«Павлова сказала, что чувствует себя нормально, она будет бороться. Если спортсмен чувствует неуверенность, то он может отказаться, но если он этого не делает, значит, надо выходить и биться. Они же бьются за Россию, а не за себя лично», — заявил Шашилов.

В гонке, помимо Павловой, примут участие Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Женская эстафета состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 13.45 (мск).