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Шашилов объяснил попадание Павловой в состав сборной России на эстафету на ЧМ

15:28
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Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов в интервью ТАСС 19 февраля прокомментировал выбор состава на женскую эстафету на ЧМ в Поклюке.

«Павлова сказала, что чувствует себя нормально, она будет бороться. Если спортсмен чувствует неуверенность, то он может отказаться, но если он этого не делает, значит, надо выходить и биться. Они же бьются за Россию, а не за себя лично», — заявил Шашилов.

В гонке, помимо Павловой, примут участие Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Женская эстафета состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 13.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10742529

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