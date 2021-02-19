Определился состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ в Поклюке

Telegram-канал Союза биатлонистов России 19 февраля опубликовал состав мужской сборной на эстафету на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Забойщиком» российской команды выступит Карим Халили, на втором этапе побежит Матвей Елисеев, далее — Александр Логинов, а финишером будет Эдуард Латыпов.

Мужская эстафетная гонка состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 17.00 (мск).

По состоянию на 19 февраля, сборная России не выиграла ни одной медали на турнире. До конца чемпионата мира остается четыре гонки.