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Допинг

Александр Логинов: «Никогда не употреблял допинг, не знаю, как он попал в организм»

19:34
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что никогда не употреблял запрещенных препаратов. В 2015 году он был дисквалифицирован из-за положительных допинг-проб на эритропоэтин. Сегодня в его номере отеля перед стартом мужской эстафеты на чемпионате мира-2020 был проведен обыск.

— Никогда не употреблял допинг, не употребляю и не собираюсь употреблять, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Я узнал об этом препарате, только кода увидел письмо. Не знаю, как он попал в мой организм. Я сожалею о случившемся, но вины своей не признаю.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




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