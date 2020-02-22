Александр Логинов: «Никогда не употреблял допинг, не знаю, как он попал в организм»

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что никогда не употреблял запрещенных препаратов. В 2015 году он был дисквалифицирован из-за положительных допинг-проб на эритропоэтин. Сегодня в его номере отеля перед стартом мужской эстафеты на чемпионате мира-2020 был проведен обыск.

— Никогда не употреблял допинг, не употребляю и не собираюсь употреблять, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Я узнал об этом препарате, только кода увидел письмо. Не знаю, как он попал в мой организм. Я сожалею о случившемся, но вины своей не признаю.