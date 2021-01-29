Россиянин Халили взял серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону
17:23
Карим Халили завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону в спринте. Россиянин уступил победителю швейцарцу Мартину Егеру 7,3 секунды.
Бронзу взял немец Йоханнес Кюн.
Душники-Здруй (Польша)
Открытый чемпионат Европы
Мужчины
Спринт 10 км
1. Мартин Егер (Швейцария) — 27.19,2 (0 шт. кругов)
2. Карим Халили (Россия) — отставание 7,3 (0)
3. Йоханнес Кюн (Германия) — 15,3 (2)
4. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 28,9 (1)
5. Эрик Перро (Франция) — 30,6 (1)
6. Артем Прима (Украина) — 32,0 (1)...
10. Даниил Серохвостов — 35,1 (2)...
23. Семен Сучилов (Россия) — 56,1 (3)...
35. Никита Поршнев (Россия) — 1.16,9 (3)
36. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.19,2 (2)
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