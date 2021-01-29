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Халили — о серебре на чемпионате Европы: «Все время чего-то немного не хватает»

19:57
Карим Халили. Фото СБР
Карим Халили. Фото СБР
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Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы. В спринте 29 января он показал второй результат, отстав на 7,3 секунды от швейцарца Мартина Ягера.

— Сделал все, что смог, — цитирует официальный сайт СБР Халили. — И моя форма по сравнению с индивидуальной гонкой стала гораздо лучше.

Конечно, я доволен, что показываю на чемпионате Европы стабильные результаты — 4-е место в индивидуальной гонке, второе — сейчас. Но, тем не менее, все время чего-то немного не хватает — в индивидуальной гонке до медали, сегодня — до победы. Но духом не падаю и жду следующей гонки. И я надеюсь, что дальше будет только лучше.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/karim-khalili-v-individualke-chut-chut-ne-khvatilo-do-medali-segodnya-v-sprinte-do-zolota/

Чемпионат Европы по биатлону

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