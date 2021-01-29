Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы. В спринте 29 января он показал второй результат, отстав на 7,3 секунды от швейцарца Мартина Ягера.

— Сделал все, что смог, — цитирует официальный сайт СБР Халили. — И моя форма по сравнению с индивидуальной гонкой стала гораздо лучше.

Конечно, я доволен, что показываю на чемпионате Европы стабильные результаты — 4-е место в индивидуальной гонке, второе — сейчас. Но, тем не менее, все время чего-то немного не хватает — в индивидуальной гонке до медали, сегодня — до победы. Но духом не падаю и жду следующей гонки. И я надеюсь, что дальше будет только лучше.