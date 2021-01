Бендика с утра знала о своей победе в спринте на чемпионате Европы в Польше

Латвийская биатлонистка Байба Бендика прокомментировала победу в спринтерской гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.

«Сегодня утром я проснулась и уже знала, что стану чемпионкой Европы. Я долго шла к этому в последние годы, верила, что смогу выиграть. Я очень рада, сегодняшней победе», — цитирует Бендику пресс-служба IBU.

Лучшей среди россиянок в спринте стала Анастасия Шевченко, которая пришла к финишу третьей.

?? B. Bendika: «Today I just woke up and I knew that I'm going to be the European Champion. I have been fighting a lot for this in the last few years. I knew that I can do this, that I am strong enough, good enough. It feels great to finally do it.»#OECH21 pic.twitter.com/mIvXLF5GE7