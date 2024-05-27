Московские пляжницы провели вместе две тренировки до этапа чемпионата России. Они выиграли турнир

Итоги соревнований в Волгограде.

Чемпионат России по пляжному волейболу. 2-й этап. Волгоград

Женщины

Финал

Александра Ганенко/Надежда Макрогузова — Елизавета Макарова/Дарья Мастикова — 21:13, 21:9

Матч за третье место

Мария Бочарова/Мария Егорова — Юлия Абалакина/Анна Белова — 21:12, 21:11

Мужчины

Финал

Игорь Величко/Максим Сиволап — Егор Жаровин/Александр Мартыненко — 21:18, 20:22, 15:7

Матч за третье место

Алексей Гусев/Никита Лямин — Владислав Аксенов/Тарас Мыськив — 21:13, 18:21, 15:6

Сезон в российском пляжном волейболе только разгоняется. В Волгограде прошел второй этап чемпионата страны из запланированных двенадцати. Новый уик-энд на песке подарил имена новых чемпионов.

Волейбольный Волгоград

Неделю назад на первом этапе ЧР в Краснодаре в мужском финале золото между собой разыгрывали представители «Факела». Точнее, вторая пара была смешанной, так как Федор Сабаев выступает за новоуренгойскую команду, а Владислав Рейнсон — за московское «Динамо». В Волгограде же до медалей не добрался ни один игрок ямальского клуба. Дело в том, что второй этап решила пропустить сильнейшая пара страны — Илья Лешуков и Олег Стояновский, которые в нынешнем сезоне пока идут без поражений. Молодые же Сабаев и Рейнсон, блиставшие неделю назад, в этот раз не смогли преодолеть квалификацию.

Отсутствие лидеров только обострило борьбу за первое место и главный приз в 150 тысяч рублей (такую сумму получают победители и мужского, и женского финала, так как на чемпионате России действует принцип гендерного равенства). Те, кто в Краснодаре выступил неудачно, в Волгограде стали героями. Это утверждение справедливо для победителей второго этапа Игоря Величко и Максима Сиволапа. В прошлые выходные обнинский дуэт вышел из группы со второго места, а в 1/8 финала в двух сетах уступил московскому дуэту Никиты Лямина и Алексея Гусева. Сейчас же Величко и Сиволап прошли весь путь до золота без поражений. «Только начало сезона. Еще не в оптимальных кондициях. Набираем потихонечку», — объяснял Сиволап.

Величко же после тяжелого трехсетового финала отмечал идеальные кондиции в Волгограде. «Условия волгоградского этапа даже лучше, чем я ожидал. Логистика и инфраструктура мне очень понравились, — объяснял Игорь в разговоре с V 102. RU . — Мы живем рядом в гостинице, из которой можно за две минуты дойти до кортов. Полноценный стадион со множеством площадок для тренировок. Организация на высшем уровне. Раздевалки, душевые, мячи, сам стадион очень хороший. Пришло много болельщиков. Просто праздник волейбола. Что касается игры, то последние три наших матча были одинаковые. Надо было действовать на максимуме и биться за каждый мяч. Все в одинаковых условиях. Дул хороший ветер, но иногда случались порывы, из-за которых затруднялись подача и атаки, но в целом все хорошо. С удовольствием вернулся бы в Волгоград в следующем году».

Александра Ганенко и Надежда Макрогузова. Фото Всероссийская федерация волейбола

Золотая замена

В женском розыгрыше чемпионата России этап в Краснодаре был триумфом представителей «Локомотива», которые заняли весь пьедестал. Однако на новом турнире калининградские дуэты в финал пробиться не смогли.

Победу праздновала московская пара Надежды Макрогузовой и Александры Ганенко. В прошлом сезоне Макрогузова вместе со Светланой Холоминой собрала внушительную коллекцию наград. Однако неделю назад в Краснодаре Светлана получила травму в полуфинале, из-за которой их дуэт даже не смог сыграть в матче за третье место, отдав бронзу без борьбы. Надежда была вынуждена встать в пару с Ганенко, и эта связка с ходу добралась до золотых медалей.

«Цели и задачи у каждого игрока одни — только золото. Поэтому план наш выполнен на данный тур, — радовалась Макрогузова. — Буквально две тренировки было у нас для того, чтобы сыграться в связке. Более чем хватило, потому что я и Александра — чемпионки страны. Пара разговоров по душам — и мы сошлись».