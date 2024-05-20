«Местами было жестко. Многие не дошли до финала». Итоги первого этапа чемпионата России по пляжному волейболу

Итоги соревнований в Краснодаре.

Чемпионат России по пляжному волейболу. 1-й этап. Краснодар

Женщины

Матч за третье место

Ксения Дабижа/Анна Савельева — Надежда Макрогузова/Светлана Холомина — не состоялся из-за травмы Холоминой

Финал

Мария Бочарова/Мария Егорова — Елизавета Лудкова/Арина Ряжнова — 19:21, 21:17, 15:12

Мужчины

Матч за третье место

Василий Иванов/Никита Эверт — Александр Дедков/Павел Петрушко — 21:17, 21:17

Финал

Илья Лешуков/Олег Стояновский — Владислав Рейнсон/Федор Сабаев — 21:16, 21:12

Сезон в пляжном волейболе набирает обороты. В начале месяца в Архангельске состоялся стартовый этап Кубка страны, а на минувшей неделе сильнейшие пляжники разыграли медали и призовой фонд в размере 1 миллиона рублей на первом этапе чемпионата России, который проходил в Краснодаре.

Новое поколение

В мужских соревнованиях вновь свой высокий класс подтвердили Илья Лешуков и Олег Стояновский. В прошлом сезоне эта пара собрала все значимые трофеи, проиграв за лето не так много матчей. Нынешний сезон Лешуков и Стояновский открыли уверенной победой на этапе Кубка в Архангельске, а в Краснодаре на первом этапе чемпионата не испытали вообще никаких проблем.

Илья и Олег пролетели по турнирной сетке, разгромив всех своих соперников. Наверное, самой упорной для них получилась встреча в четвертьфинале против другой пары, представляющей новоуренгойский «Факел», Тараса Мыськива и Владислава Аксенова. Да и там победа лидеров вышла более чем убедительной — 21:17, 21:17.

«Каждый матч был по-своему сложным — абсолютно все соперники бросают нам вызов и именно с нами стараются показать свою лучшую игру, — говорил после финала Стояновский. — Поэтому мы на каждый матч настраиваемся максимально и выкладываемся на сто процентов».

Однако без сюрпризов этап в Краснодаре не обошелся. Настоящую сенсацию преподнесли 18-летние Федор Сабаев и Владислав Рейнсон. Они только-только встали в пару и представляют разные клубы: Сабаев выступает за «Факел», Рейнсон — за московское «Динамо». Для Владислава это вообще второй турнир на профессиональном уровне, ведь он совсем недавно перешел в пляжку из классического волейбола.

На этапе Кубка России эти ребята даже не смогли преодолеть квалификацию, зато в чемпионате страны сразу же дебютировали с серебряных медалей. На групповой стадии была обыграна опытная пара из Обнинска Величко/Сиволап, а в полуфинале разбит грозный дуэт из Минска Дедков/Петрушко. Конечно, в финале Сабаев и Рейнсон ничего не смогли противопоставить Лешукову и Стояновскому, но это не умаляет их успеха в Краснодаре. За этой парой точно будет интересно следить в нынешнем сезоне.

Олег Стояновский (в центре) и Илья Лешуков (справа) на награждении. Фото пресс-служба ВФВ

Триумф «Локомотива»

Сильнейшей парой у женщин является дуэт Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой, представляющих московское «Динамо». Сезон они начали с победы в Архангельске, а вот в Краснодаре даже не смогли добраться до медалей. Всему виной травма Холоминой, которая не позволила спортсменке продолжить полуфинальную встречу. Замен в пляжном волейболе нет, поэтому матч за бронзу не состоялся. О том, что в Краснодаре непростые условия для пляжников, рассказывал после турнира Илья Лешуков: «Хорошее место. Песок, наверное, чуть-чуть подвел. Местами было достаточно жестко. Организаторы, конечно, пытались прировнять. Но много кто не дошел до финала».

В результате бронзовые медали без борьбы забрали представительницы «Локомотива» Ксения Дабижа и Анна Савельева. В финале за золото спорили тоже дуэты из Калининграда. Тем не менее на компромисс одноклубницы не шли, решив судьбу первого места на тай-брейке.

«Матч получился достаточно упорным. Тем более играли против своих девочек, с которыми каждый день тренируемся. Хорошо их знаем, они нас тоже хорошо. Поэтому отлично, что выиграли, что справились со своими эмоциями. Считаю, что показали достойную игру», — радовалась после финала Мария Егорова.

Дальше пляжники отправляются в Волгоград, где с 23 по 26 мая пройдет второй этап чемпионата России. Всего же в этом сезоне запланировано 12 этапов турнира с финалом в Анапе в сентябре.