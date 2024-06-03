Призер Олимпиады не смог пройти квалификацию этапа чемпионата России. В чем причина?

Итоги соревнований в Орле.

Чемпионат России по пляжному волейболу. 3-й этап. Орел

Женщины

Финал

Мария Бочарова/Мария Егорова — Елизавета Губина/Кристина Щеголева — 21:18, 21:17



Матч за третье место

Александра Ганенко/Надежда Макрогузова — Ксения Дабижа/Анна Савельева — 21:15, 21:6



Мужчины

Финал

Илья Лешуков/Олег Стояновский — Алексей Архипов/Дмитрий Веретюк — 21:13, 17:21, 15:7



Матч за третье место

Игорь Величко/Максим Сиволап — Александр Дедков/Павел Петрушко — 21:19, 21:10

В Орле завершился третий этап чемпионата России по пляжному волейболу с призовым фондом в 2 миллиона рублей. На первых ступенях пьедестала не оказалось неожиданных фамилий, однако интриг и сюрпризов хватало.

Новый проект Красильникова

Быстро на этапе в Орле завершился путь чемпиона мира и серебряного призера Олимпиады Вячеслава Красильникова. На этот турнир он заявился с молодым Владиславом Рейнсоном, который делает во взрослом пляжном волейболе первые шаги. Хотя 18-летний игрок уже отметился серебром этапа чемпионата России в Краснодаре, которое он добыл в паре с Федором Сабаевым.

Первый официальный матч Красильникова и Рейнсона победным не получился. В квалификации они уступили паре Лямин/Гусев и покинули турнир. Специально для «СЭ» Вячеслав прокомментировал итог этапа для своей пары.

— Это новый проект. Решил встать с молодым напарником, делиться с ним опытом и сделать из него сильного и конкурентоспособного блокирующего, чтобы в будущем он смог приносить высокие результаты для нашей страны. В Орле были наши первые совместные соревнования, где мы попали на одну из самых сильных пар в квалификации. Если честно, то я игрой доволен. Мы вели в обеих партиях, но уступили из-за нехватки совместной работы и опыта у Владислава. Он занимается волейболом всего четыре года. Но я чувствую перспективу на будущее. Получил удовольствие от матча, сделал выводы, проанализировал, над чем дальше нам нужно работать.

— То есть дальше планируете продолжать играть с Владиславом?

— Да, конечно. Отрабатываем взаимодействия и двигаемся вперед. Уверен, что за этот сезон мы наберемся опыта и уже в следующем, а может даже к концу нынешнего, выйдем на хорошие результаты.

— Для вас как для чемпиона мира и призера Олимпиады поражение в квалификации чемпионата России — это не удар?

— Чемпион мира или не чемпион — разницы нет. Главное — какие выводы ты делаешь после поражения. Нельзя опускать руки просто так. Поражения закаляют. Так произошло. Я спокойно вышел, получил удовольствие от игры. Знаю, что делать дальше, как взаимодействовать с Владиславом. Все главные победы у нашей пары впереди, — сказал Красильников «СЭ».

Фото beach.volley.ru

Калининградский камбэк

Совсем по-другому идет карьера у бывшего напарника Красильникова, с которым они творили историю на международных соревнованиях, Олега Стояновского. Вместе с Ильей Лешуковым они сейчас являются сильнейшей парой в стране. В нынешнем сезоне Лешуков и Стояновский идут без поражений. Представители «Факела» были первыми и на Кубке России в Архангельске, и на стартовом этапе чемпионата страны в Краснодаре, пропустив соревнования в Волгограде.

В Орле Илья и Олег без проблем прошли всю дорогу до финала, но в борьбе за золото им все-таки смогли составить конкуренцию обнинские волейболисты Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк. Фаворит добыл победу только на тай-брейке.

Однако самым захватывающим поединком этапа можно назвать полуфинал у девушек между московскими «динамовками» Ганенко/Макрогузовой и представительницами «Локомотива» Бочаровой/Егоровой. Калининградки были разгромлены в стартовом сете, но смогли вернуться в игру.

«Тяжело отыгрываться, когда ты в первой партии уступаешь 11:21, — объясняла Мария Егорова. — Наверное, помогли наставления тренера. Все-таки нужно показывать красивую игру, а если проигрывать, то достойно. Мы смогли собраться с Машкой и совершили камбэк».

В финале Марии Бочаровой и Марии Егоровой было уже попроще. Таким образом, они завоевали уже второе золото на этапах чемпионата России в этом сезоне. Ранее они первенствовали в Краснодаре, а Александра Ганенко и Надежда Макрогузова были сильнее в Волгограде. Четверый этап пройдет в Магнитогорске с 6 по 9 июня.