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Красильников — о вылете с ЧР: «Впервые на турнире выступал в паре с Рейнсоном»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион мира, серебряный призер Олимпиады Вячеслав Красильников в разговоре с «СЭ» назвал причины поражения в квалификации третьего этапа чемпионата России по волейболу в Орле. На турнире спортсмен впервые выступал с 18-летним Владиславом Рейнсоном.

— Это новый проект. Решил встать с молодым напарником, делиться с ним опытом и сделать из него сильного и конкурентоспособного блокирующего, чтобы в будущем он смог приносить высокие результаты для нашей страны. В Орле были наши первые совместные соревнования, где мы попали на одну из самых сильных пар в квалификации. Если честно, я игрой доволен. Мы вели в обеих партиях, но уступили из-за нехватки совместной работы и опыта Владислава. Он занимается волейболом всего четыре года. Но я чувствую в нем перспективу. Получил удовольствие от матча, сделал выводы, проанализировал, над чем нам нужно работать.

— То есть дальше планируете продолжать играть в Владиславом?

— Да, конечно. Отрабатываем взаимодействия и двигаемся вперед. Уверен, что за этот сезон мы наберемся опыта и уже в следующем, а может даже к концу нынешнего, начнем показывать хорошие результаты.

— Для вас, как для чемпиона мира и призера Олимпиады, поражение в квалификации — это не удар?

— Чемпион мира или не чемпион — разницы нет. Главное — какие выводы ты делаешь после поражения. Нельзя опускать руки просто так. Поражения закаляют. Так произошло. Я спокойно вышел, получил удовольствие от игры. Знаю, что делать дальше, как взаимодействовать с Владиславом. Все главные победы у нашей пары впереди, — сказал Красильников «СЭ».

Волейбол
Вячеслав Красильников
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