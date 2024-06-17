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Сегодня, 15:15

Елена Пономарева — про игру против дочери на Кубке России: «Часа три после матча не общались»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елена Пономарева рассказала «СЭ» про матч против дочери Надежды в квалификации на втором этапе Кубка России по пляжному волейболу в Анапе. Дуэт Елены Пономаревой и Татьяны Копыловой оказался сильнее пары Надежды Пономаревой и Софии Васильевой — 21:13, 21:13.

— Особенный ли для вас был матч против нее в Анапе?

— Конечно, ситуация нетипичная. Насколько знаю, в истории пляжного волейбола на официальных соревнованиях подобного не было. Поэтому — да. Эмоции были разные, так как видеть соперника в лице родного человека — это непросто.

— Как настраивались?

— В нашей семье всегда руководствуются спортивным принципом. Поэтому не возникало вопросов, что кто-то будет поддаваться. Решили, что победит тот, кто на сегодняшний день сильнее. Поэтому настрой был соответствующий.

Надежда и&nbsp;Елена Пономаревы. «Мам, прости заранее, но я тебя просто разнесу». Уникальный матч в нашем пляжном волейболе

— Что говорили друг другу до матча? Как восприняли, что вас свел жребий?

— Мы ждали этой встречи. Знакомые, ученики все время нагнетали обстановку, что мы вот-вот встретимся. Но мы нормально к этому отнеслись, понимали, что это неизбежно. Дочка сказала: «Мам, без вариантов. Прости заранее, но я тебя просто разнесу». Обычно утром мы пишем друг другу «Доброе утро!», сердечки отправляем и прочее. В этот раз она написала «Доброе утро» с точкой в конце. Я поняла, что настрой на игру у нее серьезный.

— Что после матча было?

— Часа три мы не общались точно. А потом — все как обычно. Старались не возвращаться к этой теме, не обсуждать прошедшую игру. Так решили.

— Какие перспективы в спорте видите у дочери? Сможет ли вас превзойти?

— Конечно, это однозначно будет. Просто сейчас ситуация в мире такая сложная, что мы не можем нигде выступать за пределами России. Очень хочется, чтобы эта ситуация стабилизировалась и наши дети уже начали выступать на международных соревнованиях. Потенциал у нее хороший. Все будет зависеть от нее, от ее работы и желания, и чтобы была возможность проявить себя.

пляжный волейбол
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