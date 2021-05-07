Сборная России по пляжному волейболу вышла в финальную часть Кубка Европы
09:56
Женская сборная России по пляжному волейболу вышла в финальную часть Кубка Европы. Турнир пройдет в Гааге (Голландия) 23-26 июня.
Россиянки Надежда Макрогузова/Светлана Холомина и Ксения Дабижа/Дарья Рудых выиграли свою подгруппу и вышли в полуфинал отборочного турнира в Мадриде.
Победитель Кубка Европы получит неименную лицензию на Олимпийские игры.
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