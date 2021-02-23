Немецкие волейболистки отказались играть в Катаре из-за запрета открытых купальников

Немки Карла Боргер и Юлия Зуде заявили о бойкоте соревнований FIVB World Tour по пляжному волейболу в Катаре из-за требований к внешнему виду спортсменок. Игрокам рекомендовано выступать в трико и с длинными рукавами, чтобы максимально закрыть участки женского тела, которые, согласно мусульманским традициям, не должны видеть посторонние.

«Это единственная страна и единственный турнир, где организаторы указывают нам на подобные вещи. Это неприемлемо», — заявила Боргер в интервью Deutschlandfunk.

Katara Cup, который пройдет в Дохе с 8 по 13 марта, — первый женский турнир уровня World Tour по пляжному волейболу в Катаре, где уже семь поводятся аналогичные соревнования для мужчин. Международная федерация FIVB обосновала требования к одежде уважением к традициям страны-организатора. 32-летняя Боргер и 33-летняя Зюде на данный момент — лучшая немецкая пара. Они занимают 16-е место в мировом рейтинге.