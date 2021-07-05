В Лужниках началось строительство стадиона к чемпионату мира по пляжному футболу
22:30
На площади перед стадионом «Лужники» в Москве начали строительство стадиона к предстоящему чемпионату мира по пляжному футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Завершить строительные работы планируют 10 июля. Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа.
В турнире примут участие сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Украины, Уругвая и Японии.
Жеребьевка группового этапа пройдет 8 июля в Цюрихе.
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