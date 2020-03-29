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Сборная России по пляжному футболу находится на карантине

20:53
Сборная России по пляжному футболу. Фото ТАСС
Сборная России по пляжному футболу. Фото ТАСС

Игроки сборной России по пляжному футболу находятся на карантине, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета РФС по разновидностям футбола Сергея Анохина. В России были приостановлены все спортивные состязания из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас все игроки сборной России находятся на карантине. Нынешний сезон важен в рамках подготовки к следующему, поскольку мы помним, что в Москве пройдет чемпионат мира, — сказал Анохин. — А в его проведении я не сомневаюсь, при условии того, что мы все будем соблюдать карантин и быстро победим этот вирус. Как и у всех остальных, этот футбольный сезон будет скомкан, и мы найдем в себе силы, чтобы быстро восстановиться, подготовиться и показать лучший результат.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8110097

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