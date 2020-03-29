Сборная России по пляжному футболу находится на карантине

Игроки сборной России по пляжному футболу находятся на карантине, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета РФС по разновидностям футбола Сергея Анохина. В России были приостановлены все спортивные состязания из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас все игроки сборной России находятся на карантине. Нынешний сезон важен в рамках подготовки к следующему, поскольку мы помним, что в Москве пройдет чемпионат мира, — сказал Анохин. — А в его проведении я не сомневаюсь, при условии того, что мы все будем соблюдать карантин и быстро победим этот вирус. Как и у всех остальных, этот футбольный сезон будет скомкан, и мы найдем в себе силы, чтобы быстро восстановиться, подготовиться и показать лучший результат.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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