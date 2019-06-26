Россия будет претендовать на проведение ЧМ по пляжному футболу

Россия подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу, сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

– Да, будем претендовать (на проведение международных турниров. – Прим. "СЭ"), – сказал Колобков. – Но это тема отдельного разговора. Буквально сегодня будет рассматриваться заявка РФС на проведение в России чемпионата мира по пляжному футболу.

При этом Колобков не уточнил, на ЧМ какого конкретно года будет претендовать Россия.

– После того, как это (заявка России. – Прим. "СЭ") будет рассмотрено, мы все расскажем, – отметил Колобков. (Илья Андреев)​

В этом году ЧМ по пляжному футболу пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. С 2009 года турнир проводится каждые два года.