Москва – претендент на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу

В среду, 26 июня, в Доме футбола состоялось очередное заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором была одобрена заявка на проведение чемпионата мира 2021 года по пляжному футболу в Российской Федерации.

Как информирует официальный сайт РФС, вкачестве города-кандидата, где планируются матчи крупнейшего турнира, рассматривается Москва.

В российской столице регулярно проводятся этапы Евролиги, а в 2011 году на Поклонной горе состоялся Суперфинал Евролиги. Кроме того, во второй половине июля в Москве состоится еще один значимый старт – европейский отборочный турнир к чемпионату мира-2019 по пляжному футболу в Парагвае.

Правительство РФ поддержало заявку на проведение престижнейшего турнира по пляжному футболу в 2021 году, рекомендовав РФС в установленном порядке направить в ФИФА комплект заявочных документов по выдвижению кандидатуры Москвы.

– Вчера состоялось знаковое событие для отечественного пляжного футбола, – подчеркнул генеральный секретарь РФС Александр Алаев. – Исполком РФС одобрил заявку Москвы на проведение чемпионата мира-2021 – статусного и самого престижного турнира по этой разновидности игры. Мы уверены в том, что у нас есть все шансы на победу, и в настоящее время готовим для Международной федерации футбола заявочное досье.



В 2005 году, когда на пляже Копакабаны в Рио-де-Жанейро состоялся первый официальный розыгрыш чемпионата мира по пляжному футболу под эгидой ФИФА, мы и не мечтали о том, что в один прекрасный день тоже сможем претендовать на это право – принять в своей стране такой большой турнир. Но за это время мы проделали огромный путь, и однозначно заслужили его. В 2018 году мы уже провели лучший за всю историю чемпионат мира по футболу и теперь наша цель – повторить это с пляжным мундиалем. За прошедшие 15 лет национальная сборная России завоевала большое количество титулов на международной арене, в том числе дважды выиграла чемпионат мира. В свою очередь, Москва на протяжении 10 лет ежегодно принимала крупные соревнования по пляжному футболу – такие, как этапы и Суперфинал Евролиги, Кубок Европы в 2012 году, а также европейскую квалификацию победного чемпионата мира в 2013 году. В июле ее ждет новый большой старт – отбор команд зоны УЕФА на мундиаль-2019, финальная часть которого с 21 ноября по 1 декабря пройдет в Парагвае.



Благодарим за поддержку российской заявки правительство Российской Федерации, правительство г. Москвы, а также Министерство спорта РФ. Уверен, что накопленный годами опыт поможет нам организовать еще один прекрасный турнир.