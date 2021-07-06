Пляжный футбол
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МИД РФ: Украина изначально не планировала ехать на ЧМ по пляжному футболу в Москве

15:03

Украинская сторона в лице Украинской ассоциации футбола (УАФ) и Аcсоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) изначально планировала запретить сборной Украины участие на чемпионате мира в России. При этом как отмечается, была поставлена задача выхода на ЧМ.

«По всей видимости, они изначально не планировали ехать в Россию на этот турнир: нам даже не поступало заявление для разрешения на въезд в страну со стороны Украины», — сообщил Eurostavka источник в МИД РФ.

Напомним, сегодня, 7 июля, стало известно, что сборной Украины по пляжному футболу запретели участвовать в чемпионате мира-2021.

Пока неизвестно, кто заменит на турнире Украину. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является Португалия.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Москве с 19 по 29 августа. В турнире примут участие 16 команд. Жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/ukraina-iznachalno-planirovala-zapretit-sbornoy-ehat-na-chm-v-moskve-mid-rf-ne-poluchal-zayavleniy

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