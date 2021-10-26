Леонов: «Перенос клубного чемпионата мира по пляжному футболу не повлияет на «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Илья Леонов высказался о неожиданном переносе ЧМ по пляжному футболу.

Из-за коронавируса соревнования начнутся на день раньше — с 26 по 28 октября.

«Команда готова. Самая большая сложность [по подготовке], что на завтра две игры в день для каждой команды, то есть по четыре матча в утреннюю сессию и вечернюю. По большому счету, мы и тренировались два раза в день. Должны быть в неплохой физической форме», — цитирует Леонова ТАСС.

«Локомотив» сыграет в группе А с «Васко да Гама» (Бразилия), «Леванте» (Испания) и «Насьоналем» (Парагвай).