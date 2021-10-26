Организаторы ЧМ по пляжному футболу изменили формат из-за пандемии

Вице-президент Всемирной организации пляжного футбола Габино Реналес рассказал об изменениях в формате проведения клубного ЧМ по пляжному футболу в Москве.

«Игры начнутся сегодня, завтра продолжатся до обеда и после обеда. Мы приняли решение сохранить состав групп таким, каким он был до жеребьевки. Потом будут проведены полуфиналы в группах А и В. И завтра во второй половине дня будут сыграны матчи между командами, занявшими первые, вторые, третьи и четвертые места в своих группах», — цитирует Реналеса ТАСС.

Ранее организаторы объявили, что из-за вводимых с 28 октября в Москве нерабочих дней соревнования начнутся 26, а не 27 октября. Изначально турнир должен был пройти в Москве с 27 по 30 октября.

На чемпионате мира московский «Локомотив» в группе А встретится с «Васко да Гама» (Бразилия), «Леванте» (Испания) и «Насьоналем» (Парагвай). В группе В сыграют московский «Спартак», «Брага» (Португалия), минское «Динамо» и японский «Токио Верди».

На неделе президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней. При необходимости главы регионов могут вводить нерабочие дни начиная с 23 октября, а также продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.