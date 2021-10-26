Старт клубного ЧМ по пляжному футболу перенесен на день раньше из-за пандемии

Причина переноса старта чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов в Москве на день раньше связана с опасением запрета на проведение турнира из-за коронавируса. Об этом сообщил главный тренер московского «Локомотива», одного из участников соревнований, Илья Леонов.

Турнир должен был пройти с 27 по 30 октября, однако за день до него организаторы объявили, что матчи начнутся 26 октября. Чемпионат мира завершится 28 октября.

«Нам сказали, что есть большие опасения закрытия турнира в любой момент, поэтому было решено стартовать сегодня», — цитирует ТАСС Леонова.

По информации ТАСС, решение о смене дат было принято после рекомендации Роспотребнадзора.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней. При необходимости главы регионов могут вводить нерабочие дни начиная с 23 октября, а также продлевать их на период после 7 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября объявил о введении в столице локдауна с 28 октября по 7 ноября. В этот период времени будут закрыты кинотеатры, спортзалы, торговые центры, посещение музеев и театров будет разрешено только при предъявлении QR-кодов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что спортивные соревнования по стране во время нерабочих дней продолжатся с соблюдением всех ограничительных мер, в том числе по посещаемости.