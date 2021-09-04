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Главный тренер сборной России прокомментировал состав сборной на суперфинал Евролиги по пляжному футболу

15:56
Михаил Лихачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Лихачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Михаил Лихачев, главный тренер сборной России по пляжному футболу, прокомментировал список футболистов, вызванных для участия в суперфинале Евролиги.

«После завершения чемпионата мира прошло совсем немного времени, и нам уже пора ехать на суперфинал Евролиги. Мы решили остановиться на тех футболистах, которых сейчас вызвали. Есть некоторые изменения, связанные с совращением к прежнему формату заявки — 12 человек, а не 14, как это было совсем недавно в Назаре. Было принято решение дать паузу некоторым ребятам, игравшим на недавнем чемпионате мира. В итоге сделали свой выбор в пользу Николая Крышанова, который прошел полный цикл учебно-тренировочных сборов перед московским чемпионатом мира, и Владимиром Раскиным», — рассказал Михаил Лихачев BSRussia.com.

Суперфинал Евролиги пройдет с 9 по 12 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош. В рамках группового этапа наши парни сыграют со сборными Польши, Белоруссии и Испании. Победитель этого раунда выйдет в финал турнира.

Дополнительная информация:

https://bsrussia.com/ru/news/glavnyj-trener-sbornoj-rossii-prokommentiroval-sostav-sbornoj-na-superfinal-evroligi-17267

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Иван Шитик все материалы автора

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