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Сборная России по пляжному футболу возглавила мировой рейтинг

10:52

Сборная России по пляжному футболу после победы на домашнем чемпионате мира возглавила рейтинг Всемирной организации пляжного футбола (BSWW), информирует сайт организации.

Команда поднялась с третьего места и имеет 4249 очков. Далее идут Португалия (3279) и Бразилия (3225).

Чемпионат мира по пляжному футболу прошел в Москве с 19 по 29 августа.

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Роман Шишов все материалы автора

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