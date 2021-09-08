Сборная России по пляжному футболу возглавила мировой рейтинг

Сборная России по пляжному футболу после победы на домашнем чемпионате мира возглавила рейтинг Всемирной организации пляжного футбола (BSWW), информирует сайт организации.

Команда поднялась с третьего места и имеет 4249 очков. Далее идут Португалия (3279) и Бразилия (3225).

Чемпионат мира по пляжному футболу прошел в Москве с 19 по 29 августа.