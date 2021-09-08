Сборная России по пляжному футболу возглавила мировой рейтинг
10:52
Сборная России по пляжному футболу после победы на домашнем чемпионате мира возглавила рейтинг Всемирной организации пляжного футбола (BSWW), информирует сайт организации.
Команда поднялась с третьего места и имеет 4249 очков. Далее идут Португалия (3279) и Бразилия (3225).
Чемпионат мира по пляжному футболу прошел в Москве с 19 по 29 августа.
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