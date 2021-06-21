Глава ФИФА Инфантино обсудил в Москве подготовку к ЧМ по пляжному футболу

В понедельник, 21 июня, президент ФИФА Джанни Инфантино с рабочим визитом посетил Лужники, чтобы осмотреть место, где в августе состоится чемпионат мира по пляжному футболу, а также обсудить все аспекты подготовки к турниру.

— Сегодня мы провели встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Очень приятно видеть какую большую поддержку он лично оказывает нашему виду спорта и предстоящему турниру, мы также видим поддержку со стороны Москвы и Российского футбольного союза. Россия сможет вновь гордиться проведением такого крупного соревнования, как пляжный чемпионат мира, — сказал Инфантино.

— Я очень рад вновь оказаться в Москве сегодня, напротив невероятного стадиона Лужники, который в 2018 году принимал матчи чемпионата мира. Самое главное — именно здесь состоялся финал лучшего первенства планеты в истории футбола. И где меньше чем через два месяца пройдет другое крупное спортивное событие — чемпионат мира по пляжному футболу, — добавил президент ФИФА.

Вместе с организационным комитетом Инфантино обсудил ход подготовки к первенству планеты. На встрече также присутствовали помощник президента России Игорь Левитин и заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

— Сегодня мы приехали сюда, чтобы обсудить технические моменты: церемонии открытия и закрытия соревнований, финансирование, планы по строительству пятитысячного стадиона. Пляжный футбол — очень красивый и эмоциональный вид спорта. Сборная России по пляжному футболу выступает блестяще, демонстрирует прекрасные результаты. Традиционно это одна из топ-команд. Сейчас, в такой сложной ситуации, когда весь мир страдает из-за возникшей пандемии, очень важно, чтобы такое событие, как чемпионат мира, состоялось в России — нужно подарить людям надежду на лучшее и веру в то, что пандемия скоро закончится, — подытожил Инфантино.

— По плану стадион будет готов 10 августа, тогда можно будет уже сосредоточиться на «тонких?»? настройках, — рассказал Горбенко. — Что касается ограничений, которые будут действовать во время чемпионата мира — они будут вводиться в соответствии с обстановкой, которая будет на данный момент. Все меры будут приняты. Скорее всего, на стадион будут допускаться зрители, у которых будет сертификат о вакцинации.

Уже известны девять стран-участниц из 16. Это Япония, США, Таити, ОАЭ, Мозамбик, Оман, Сальвадор, Сенегал и Россия как страна-организатор чемпионата мира. Окончательный состав команд будет известен 1 июля, а 8 июля состоится жеребьевка.

(Пресс-служба РФС)