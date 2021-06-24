Пляжный футбол
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В Москве пройдет Межконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женщин

18:24
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Первый в истории Межконтинентальный кубок среди женщин пройдет в Москве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В соревнованиях примут участие четыре топ-сборные из разных конфедераций.

Турнир пройдет с 13 по 15 августа в Лужниках, после чего стартует чемпионат мира среди мужчин (с 19 по 29 августа).

Женская сборная России по пляжному футболу является двукратным победителем Кубка Европы (2018, 2019).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/rfsruofficial/status/1408066401009508355

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