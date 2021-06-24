В Москве пройдет Межконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женщин
Первый в истории Межконтинентальный кубок среди женщин пройдет в Москве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В соревнованиях примут участие четыре топ-сборные из разных конфедераций.
Турнир пройдет с 13 по 15 августа в Лужниках, после чего стартует чемпионат мира среди мужчин (с 19 по 29 августа).
Женская сборная России по пляжному футболу является двукратным победителем Кубка Европы (2018, 2019).
Первый в истории Межконтинентальный кубок среди женщин пройдет в Москве с 13 по 15 августа.— РФС (@rfsruofficial) June 24, 2021
В соревнованиях примут участие 4 топ-сборные из разных конфедераций.
Турнир пройдет на стадионе чемпионата мира FIFA по пляжному футболу 2021. pic.twitter.com/e1eVAXJHNx
Дополнительная информация:
https://twitter.com/rfsruofficial/status/1408066401009508355
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