В Москве открыли набор волонтеров на чемпионат мира по пляжному футболу

Сегодня, 11 июня, в Москве состоялся официальный запуск волонтерской программы чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

«Волонтеры имеют первостепенное значение для успеха соревнований ФИФА, и мы очень благодарны всем, кто решит претендовать на такую важную позицию. Это уникальная возможность познакомиться с внутренней организацией чемпионата мира по футболу, поэтому мы с нетерпением ждем людей, которые хотели бы насладиться чемпионатом мира ФИФА по пляжному футболу 2021 вместе с нами», – приводит слова главы департамента по проведению соревнований ФИФА Хайме Ярза пресс-служба РФС.

В Москве будут задействованы 180 волонтеров по направлениям транспорта, коммуникации, безопасности, телевещания, маркетинга, навигаци, медицины и волонтерского штаба.

Также сообщается, что волонтерами может стать любой желающий, зарегистрировавшись на официальном сайте РФС. Обучение добровольцев будет проходить с 9 по 15 августа. В дополнительную программу войдут тематические мастер-классы.