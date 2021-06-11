Пляжный футбол
Новости
Новости   //    Пляжный футбол

В Москве открыли набор волонтеров на чемпионат мира по пляжному футболу

14:39
Теги:

Сегодня, 11 июня, в Москве состоялся официальный запуск волонтерской программы чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

«Волонтеры имеют первостепенное значение для успеха соревнований ФИФА, и мы очень благодарны всем, кто решит претендовать на такую важную позицию. Это уникальная возможность познакомиться с внутренней организацией чемпионата мира по футболу, поэтому мы с нетерпением ждем людей, которые хотели бы насладиться чемпионатом мира ФИФА по пляжному футболу 2021 вместе с нами», – приводит слова главы департамента по проведению соревнований ФИФА Хайме Ярза пресс-служба РФС.

В Москве будут задействованы 180 волонтеров по направлениям транспорта, коммуникации, безопасности, телевещания, маркетинга, навигаци, медицины и волонтерского штаба.

Также сообщается, что волонтерами может стать любой желающий, зарегистрировавшись на официальном сайте РФС. Обучение добровольцев будет проходить с 9 по 15 августа. В дополнительную программу войдут тематические мастер-классы.

Читайте также

Италия и Турция устроят праздник. На Евро-2020 будет огненный матч открытия
Многодетная россиянка бросила младенца на трассе
Профессиональные актеры оценили игру Бузовой на сцене МХАТа
Какое лучшее время года для каждого знака зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд