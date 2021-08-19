Шайков надеется, что сборная России попадет в тройку лучших команд чемпионата мира
07:14
Двукратный чемпион мира Егор Шайков надеется, что сборная России сможет попасть в тройку лучших команд чемпионата мира.
«Выход из группы не то что очевиден, он прогнозируем в нашем виде спорта. Для нас это норма. Самый сильный соперник в нашей группе — сборная Парагвая. Японцев мы в силах обыграть с разницей в один-два мяча. Ну а дальше будем смотреть на группу В. В целом же надеюсь на попадание нашей сборной в тройку», — цитируют «Известия» Шайкова.
Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве с 19 по 29 августа. 19 августа Россия сыграет с США в матче группы А, начало встречи — в 20.30 (мск).
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1209148/dmitrii-girin/pliazhnyi-rezon-smozhet-li-sbornaia-rossii-vyigrat-domashnii-chm
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