Шайков надеется, что сборная России попадет в тройку лучших команд чемпионата мира

Двукратный чемпион мира Егор Шайков надеется, что сборная России сможет попасть в тройку лучших команд чемпионата мира.

«Выход из группы не то что очевиден, он прогнозируем в нашем виде спорта. Для нас это норма. Самый сильный соперник в нашей группе — сборная Парагвая. Японцев мы в силах обыграть с разницей в один-два мяча. Ну а дальше будем смотреть на группу В. В целом же надеюсь на попадание нашей сборной в тройку», — цитируют «Известия» Шайкова.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве с 19 по 29 августа. 19 августа Россия сыграет с США в матче группы А, начало встречи — в 20.30 (мск).