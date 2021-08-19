Пляжный футбол
Новости
Чемпионат мира
Новости   //    Пляжный футбол

Шайков надеется, что сборная России попадет в тройку лучших команд чемпионата мира

07:14
Теги:

Двукратный чемпион мира Егор Шайков надеется, что сборная России сможет попасть в тройку лучших команд чемпионата мира.

«Выход из группы не то что очевиден, он прогнозируем в нашем виде спорта. Для нас это норма. Самый сильный соперник в нашей группе — сборная Парагвая. Японцев мы в силах обыграть с разницей в один-два мяча. Ну а дальше будем смотреть на группу В. В целом же надеюсь на попадание нашей сборной в тройку», — цитируют «Известия» Шайкова.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве с 19 по 29 августа. 19 августа Россия сыграет с США в матче группы А, начало встречи — в 20.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1209148/dmitrii-girin/pliazhnyi-rezon-smozhet-li-sbornaia-rossii-vyigrat-domashnii-chm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Я бы никогда не пошел до конца, если бы Перхун был в штрафной». 20 лет трагедии в Махачкале
Что будет, если есть дыню каждый день? Рассказывает эксперт
«Мы как Рамзан Кадыров — найдем их всех». Российский пловец ответил оскорблявшим его хейтерам
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд